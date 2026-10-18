Νίστρουπ: «Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, έχουμε παίκτες που θα κάνουν βήμα μπροστά»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στον ΣΠΟΡ FM TV:

«Επιστρέψαμε στο δρόμο μας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Κάναμε δύο νίκες, ήμασταν πολύ καλοί κυρίως στο πως παίξαμε τη μπάλα κάτω στο έδαφος, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν έμεινα ικανοποιημένος μόνο για ένα μισάωρο κυρίως στο πως ήμασταν εμείς στο μυαλό μας, ήμασταν αργοί σε αυτά που θέλαμε να κάνουμε αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν πολύ δυναμικοί, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε»

Για τους τραυματισμούς: «Είναι κάτι πολύ στενάχωρο, δυστυχώς υπάρχουν τραυματισμοί και στο ποδόσφαιρο, περιμένουμε να δούμε τις ιατρικές εξετάσεις, να δούμε για πόσο καιρό θα λείψουν. Είναι κάτι δυσάρεστο που θα λείψουν αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε πολλές επιλογές».

Για το αν ο σημερινός Παναθηναϊκός στο επιθετικό κομμάτι, είναι η ομάδα που ονειρεύεται: «Είναι κάτι πολύ ευχάριστο, αρχίζουμε να δείχνουμε καλά στοιχεία με τη μπάλα στα πόδια μας, είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια που καταφέραμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες και αυτό είναι κάτι καλό για τη συνέχεια».