ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για το ντέρμπι κόντρα στον Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στην Τούμπα έπειτα από εννέα ολόκληρα χρόνια, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αναζητά αντίδραση μετά την ήττα από την Καλαμάτα την προηγούμενη αγωνιστική.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, ο Μοναστηρλής θα είναι αυτός που θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Κένι, Μιχαηλιδη, Κόστα και Γιαννούλη να συνθέτου την αμυντική τετράδα. Γιάκιτς και Ζαφείρης είναι το δίδυμο στον άξονα. Ούγκρεσιτς, Τάισον και Ζιβκοβιτς θα είναι η τριπλέτα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Εντιαγέ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Κόστα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ.

Από την άλλη, η ενδεκάδα του Ηρακλή αποτελείται από τους: Αθανασιάδη, Ρος, Βούρο, Πίνια, Νανού, Ραντόγια, Σουρλή, Σόρια, Νίζετ, Ιβι Λόπεθ, Μάρκες.