Premier League: Το πρώτο μήνυμα του Μαρτίνεζ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του
Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με τον Μπράνθγουεϊτ, με αποτέλεσμα να παραμείνει για αρκετή ώρα στο έδαφος και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη το μεσημέρι του Σαββάτου στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τσέλσι απέναντι στην Έβερτον (0-2) για την 7η αγωνιστική της Premier League
Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με τον Μπράνθγουεϊτ, με αποτέλεσμα να παραμείνει για αρκετή ώρα στο έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η εικόνα του ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε απ’ τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.
Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο 34χρονος γκολκίπερ υπέστη κάταγμα στην κάτω γνάθο και αργά το βράδυ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ίδιο και τη σύζυγό του να ενημερώνουν τον κόσμο για την υγεία του.
Το πρωί της Κυριακής (18/10), ο ίδιος ο Μαρτίνες έστειλε το δικό του μήνυμα, επιβεβαιώνοντας ότι η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιστροφή του στα γήπεδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
«Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Η επέμβαση πήγε καλά. Το σημαντικότερο είναι ότι κερδίσαμε τους 3 βαθμούς και κρατήσαμε ανέπαφη την εστία μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγες εβδομάδες», ανέφερε ο Αργεντινός τερματοφύλακας, δείχνοντας τη... διαφορετική νοοτροπία του και το πνεύμα νικητή που διαθέτει.