Premier League: Το πρώτο μήνυμα του Μαρτίνεζ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη το μεσημέρι του Σαββάτου στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τσέλσι απέναντι στην Έβερτον (0-2) για την 7η αγωνιστική της Premier League

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με τον Μπράνθγουεϊτ, με αποτέλεσμα να παραμείνει για αρκετή ώρα στο έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η εικόνα του ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε απ’ τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο 34χρονος γκολκίπερ υπέστη κάταγμα στην κάτω γνάθο και αργά το βράδυ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ίδιο και τη σύζυγό του να ενημερώνουν τον κόσμο για την υγεία του.

Το πρωί της Κυριακής (18/10), ο ίδιος ο Μαρτίνες έστειλε το δικό του μήνυμα, επιβεβαιώνοντας ότι η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιστροφή του στα γήπεδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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«Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Η επέμβαση πήγε καλά. Το σημαντικότερο είναι ότι κερδίσαμε τους 3 βαθμούς και κρατήσαμε ανέπαφη την εστία μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγες εβδομάδες», ανέφερε ο Αργεντινός τερματοφύλακας, δείχνοντας τη... διαφορετική νοοτροπία του και το πνεύμα νικητή που διαθέτει.