Αντίπαλοι ΟΦΗ: Η Λεβερκούζεν νίκησε με 2-1 την Φράιμπουργκ πριν το Παγκρήτιο

Η Λεβερκούζεν κέρδισε τη Φράιμπουργκ και επέκτεινε το νικηφόρο σερί της σε 4 διαδοχικούς αγώνες 

Αντίπαλοι ΟΦΗ: Η Λεβερκούζεν νίκησε με 2-1 την Φράιμπουργκ πριν το Παγκρήτιο
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H Mπάγερ Λεβερκούζεν συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην Βundesliga αφού επικράτησε με 2-1 επί της Φράιμπουργκ, μερικές ημέρες προτού ταξιδέψει στην Κρήτη και το Παγκρήτιο για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «ασπιρίνες» αρχικά βρέθηκαν πίσω στο σκορ αφού η Φράιμπουργκ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σιέρχαντ, ωστόσο μόλις 5 λεπτά αργότερα ο Μάζα ισοφάρισε, με τις ομάδες να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο στο 1-1.

Αυτός που έδωσε τη λύση και το τρίποντο ήταν ο «συνήθης ύποπτος» Πάτρικ Σικ που με δικό του γκολ έκανε στο 76ο λεπτό το 2-1 και έδωσε τη νίκη στη Λεβερκούζεν.

Λεβερκούζεν και Φράιμπουργκ βρίσκονται στην 4η και 3η θέση αντίστοιχα με αμφότερες να έχουν 13 βαθμούς.

Ο ΟΦΗ που ηττήθηκε εκτός έδρας με 4-3 από την Καλαμάτα σε ένα πραγματικο θρίλερ, υποδέχεται τη Λεβερκούζεν το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σημειώνεται πως η Φράιμπουργκ υποδέχεται στις 10 Δεκεμβρίου τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

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