Γκέλα για τη Φενέρμπαχτσε πριν τον Ολυμπιακό

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της απέναντι στην Πετκίμσπορ, γνωρίζοντας την ήττα με 82-77 και υποχωρώντας στο 2-2 στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ της Φενέρμπαχτσε ήταν ο Τέιλεμ Χόρτον-Τάκερ με 17 πόντους, ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, έχοντας 2/8 τρίποντα. Από την πλευρά του, ο Νικολό Μέλι σημείωσε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, μαζί με 3 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί πως η τουρκική ομάδα παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν είχε στη διάθεσή της τους Τρεντ Φόρεστ, Μπράξτον Κι, Σαβόν Σιλντς και Μάρκους Μπίνγκαμ.

Πλέον, η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 21:15, στη SUNEL Arena, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.