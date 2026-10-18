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Περίπατος της Καϊράτ με πέντε γκολ πριν τον Παναθηναϊκό

Εύκολη νίκη της Καϊράτ εντός έδρας πριν υποδεχθεί την Πέμπτη (22/10, 19:30) τον Παναθηναϊκό για το Conference League 

Περίπατος της Καϊράτ με πέντε γκολ πριν τον Παναθηναϊκό
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Εύκολο έργο είχε η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, Καϊράτ Αλμάτι, που κέρδισε άνετα με 5-0 την Ίρτις Πάβλονταρ εντός έδρας και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα του Καζακστάν.

Η Καϊράτ «καθάρισε» από πολύ νωρίς το ματς αφού ήδη από το ημίχρονο είχε διαμορφώσει το 5-0 με αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο να σβήσει τις μηχανές και να κάνει διαχείριση δυνάμεων πριν από το δύσκολο τεστ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Καζακστάν αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Παναθηναϊκό στο Καζακστάν (22/10, 19:30) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Στην Ευρωπαϊκή της πρεμιέρα έμεινε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Ρίγας.

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