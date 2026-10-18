Premier League: Καθάρισε με πρωταγωνιστή Κωστούλα η Μπράιτον - Έμεινε ξανά στο Χ η Γιουνάιτεντ

Με σεληνιασμένο Κωστούλα μετέτρεψε από πολύ νωρίς σε παράσταση ενός ρόλου η Μπράιτον την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, νικώντας με 5-0 για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν για ακόμα μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Γλάρους αφού αρχικά μοίρασε ασίστ με τακουνάκι για το 3-0 και στη συνέχεια με δικό του γκολ σημείωσε το 4ο τέρμα των «Γλάρων». Τέλος, ο Χίνσελγουντ που ήρθε από τον πάγκο έγραψε το τελικό 5-0.

Με αυτή την επιβλητική νίκη η Μπράιτον ανέβηκε προσωρινά στην 2η θέση της βαθμολογίας συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία της στη σεζόν. Ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε για 71 λεπτά.

Ξανά μοιρασιά για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να δυσκολεύεται πολύ στο ξεκίνημα της σεζόν, με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να πετυχαίνουν την τρίτη τους διαδοχική ισοπαλία, αγνοώντας τη νίκη στην Premier League από τον Αύγουστο και εκείνο το 5-2 απέναντι στη νεοφώτιστη Ίπσουιτς.

Η ομάδα του Κάρικ αντιμετώπιζε εκτός έδρας τη Λίντς και παρότι κατάφερε να προηγηθεί στο 35ο λεπτό με τον Εμπουεμό, για ακόμα μια φορά δεν έθελξε, παραχώρησε πολλά μέτρα στους γηπεδούχους, με αποτέλεσμα να δεχθεί το γκολ της ισοφάρισης από τον Κάλβερτ Λιούιν στο 51ο λεπτό.

Μάλιστα η Λιντς έχασε ευκαιρίες για να ολοκληρώσει την ανατροπή και να πάρει το τρίποντο. Το τελικό 1-1 άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 13η θέση με 7 βαθμούς, έπειτα από 7 αγωνιστικές, δίνοντας συνέχεια στο χειρότερο ξεκίνημα της στο πρωτάθλημα εδώ και 40 χρόνια.

Η Λίντς ανέβηκε στην 7η θέση έχοντας 10 βαθμούς και συνεχίζει να δείχνει πως και φέτος θα εξασφαλίσει από νωρίς την παραμονή της στην κατηγορία και θα παλέψει για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Πρώτη νίκη για τη Μπόρνμουθ

Το πρώτο της φετινό τρίποντο στην Premier League πανηγύρισε η Μπόρνμουθ, η οποία κατάφερε να κερδίσει άνετα τη Σάντερλαντ (2-0), η οποια έμεινε από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες, εξαιτίας της αποβολής του Ντάνσο.

Η Μπόρνμουμ άνοιξε το σκορ από νωρίς στο 6' με γκολ του Τάβερνιερ και εκμεταλλευόμενη την αριθμητική υπεροχή διπλασίασε τα τέρματά της στο 48ο λεπτό με τον Εβανίλσον, ενώ έχασε πολλές ευκαιρίες για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της.

Αυτή ήταν η πρώτη φετινή νίκη της ομάδας του Μάρκο Ρόζε που «ξεκόλλησε» από τη ζώνη του υποβιβασμού και ανέβηκε στην 15η θέση με 6 βαθμούς. Η Σάντερλαντ από την άλλη συνεχίζει το προβληματικό της ξεκίνημα στη σεζόν αφού βρίσκεται στην προτελευταία θέση με 4 βαθμούς σε 7 αγωνιστικές.