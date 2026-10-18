· Παναθηναϊκός

Ναν: "Ο Ομπράντοβιτς είναι προπονητής που ξέρει να κερδίζει τίτλους"

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε σε εξαιρετική κατάσταση και με δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα αποθέωσε τον προπονητή του. 

Ναν: "Ο Ομπράντοβιτς είναι προπονητής που ξέρει να κερδίζει τίτλους"
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Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε σε πολύ καλή κατάσταση και αφού ευχαρίστησε τον Θεό που του έδωσε τη δυνατότητα να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να είναι και πάλι έτοιμος να παίξει αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του: "Θέλω να ευχαριστήσω τον θεό που με έκανε να επιστρέψω. Έδωσα ενέργεια στην ομάδα, προσπάθησε να μπω στο παιχνίδι, νικήσαμε και συνεχίζουμε. Όλοι με καλωσόρισαν και αισθάνομαι πολύ καλά γι αυτό".

Για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: "Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής. Ξέρει να κερδίζει. Είναι προπονητής που ξέρει να παίρνει τίτλους. Τώρα που επιστρέψαμε και εμείς θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο ακόμα στο να κάνουμε ακόμα καλύτερη τη χημεία μας και έτσι θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Είμαι σίγουρος ότι θα με βοηθήσει να εξελιχθώ. Ο Ομπράντοβιτς παίζει το μπάσκετ που μου αρέσει. Αισθάνομαι έτοιμος και ανυπομονώ γι αυτό το ταξίδι".

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