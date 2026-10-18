Καλαμάτα – ΟΦΗ: Τα δύο γκολ του Κουρμινόφσκι (videos)

Ο Πολωνός φορ συνέχισε από εκεί που είχε μείνει στην Τούμπα και σημείωσε δύο τέρματα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών στη Νεάπολη της Νίκαιας.

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Ο Κουρμινόφσκι, ο οποίος βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί ματς, άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, ενώ στο 18’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, αλλά και τα προσωπικά του.

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