Καλαμάτα – ΟΦΗ: Τα δύο γκολ του Κουρμινόφσκι (videos)
Με τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι να είναι ασταμάττητος η Καλαμάτα έβαλε βάσεις για τη νίκη στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, για την 7η αγωνιστική της Super League.
Ο Πολωνός φορ συνέχισε από εκεί που είχε μείνει στην Τούμπα και σημείωσε δύο τέρματα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών στη Νεάπολη της Νίκαιας.
Ο Κουρμινόφσκι, ο οποίος βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί ματς, άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, ενώ στο 18’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, αλλά και τα προσωπικά του.