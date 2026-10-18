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Καλαμάτα – ΟΦΗ: Τα δύο γκολ του Κουρμινόφσκι (videos)

Με τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι να είναι ασταμάττητος η Καλαμάτα έβαλε βάσεις για τη νίκη στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Καλαμάτα – ΟΦΗ: Τα δύο γκολ του Κουρμινόφσκι (videos)
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Ο Πολωνός φορ συνέχισε από εκεί που είχε μείνει στην Τούμπα και σημείωσε δύο τέρματα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών στη Νεάπολη της Νίκαιας.

https://www.instagram.com/p/DeozXP8DDj-/

Ο Κουρμινόφσκι, ο οποίος βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί ματς, άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, ενώ στο 18’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, αλλά και τα προσωπικά του.

https://www.instagram.com/p/Deo1FQNjIpg/

Δείτε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

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