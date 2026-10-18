Οι Χόρνετς αποδέσμευσαν τον Πατ Κόνατον

Παρελθόν από το ρόστερ των Σάρλοτ Χόρνετς αποτελεί ο Πατ Κόνατον, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», η διοίκηση της ομάδας προχώρησε στην αποδέσμευσή του, ανοίγοντας χώρο στο ροστερ.

Ο 33χρονος γκαρντ είχε υπογράψει μη εγγυημένο συμβόλαιο με τις «μέλισσες» και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είτε στο NBA, είτε στην Ευρώπη.

Συνολικά σε 42 παιχνίδια κανονικής περιόδου, ο Κόνατον είχε κατά μέσο όρο 2,6 πόντους και 1,5 ριμπάουντ σε 7,1 λεπτα ανά αγώνα.