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Κερ: «Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του Πορζίνγκις, δεν υπάρχει κάτι νεότερο να ανακοινώσουμε»

Ο Στιβ Κερ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Κρίσταπς Πορζίνγκις, τονίζοντας πως οι Golden State Warriors δεν θα ενημερώνουν καθημερινά για την πορεία της αποθεραπείας του.

Κερ: «Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του Πορζίνγκις, δεν υπάρχει κάτι νεότερο να ανακοινώσουμε»
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Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις παραμένει εκτός δράσης, αλλά έχει επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της ομάδας, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Ο προπονητής των «πολεμιστών», Στιβ Κερ, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Λετονό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα σέβεται την ιδιωτικότητά του.

Όσα είπε ο Κερ:

Για την επικοινωνία του με τον Πορζίνγκις και την κατάστασή του:

«Έχουμε ανταλλάξει μηνύματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το ζήτημα με όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι δεν πρόκειται να μπαίνουμε σε μία καθημερινή συζήτηση για το αν βρέθηκε σήμερα εδώ, αν προπονήθηκε, αν έκανε το ένα ή το άλλο. Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται εδώ, μαζί με τον Μάικ Ντάνλιβι και τον Ρικ Σελεμπρίνι. Θα επιστρέψει, θα βρίσκεται κοντά στην ομάδα, αλλά δεν πρόκειται να μετατρέψουμε την κατάσταση του Κρίσταπς σε καθημερινό θέμα συζήτησης. Όταν έχουμε κάτι ουσιαστικό να ανακοινώσουμε, θα το κάνουμε».

Για το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και την προστασία της ιδιωτικότητας του παίκτη:

«Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά του. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι εσείς κάνετε τη δουλειά σας και θέλετε να γνωρίζετε τι συμβαίνει στην ομάδα μας, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους φιλάθλους μας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο που μπορούμε να ανακοινώσουμε».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση:

«Προφανώς, όλοι θέλουμε να επιστρέψει στην ομάδα. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό, αλλά όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να αναφέρουμε, θα σας ενημερώσουμε».

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