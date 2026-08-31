Ανησυχία σε Ολυμπιακό και Σερβία με Μιλουτίνοφ: Τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος

«Συναγερμός» επικρατεί στις τάξεις της εθνικής Σερβίας, αλλά και στον Ολυμπιακό, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, όταν συγκρούστηκε με αντίπαλο και έπεσε στο παρκέ, δείχνοντας να αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις. Το ιατρικό επιτελείο της Σερβίας έσπευσε άμεσα στο σημείο για να εξετάσει την κατάστασή του.

Οι πρώτες πληροφορίες από το εξωτερικό κάνουν λόγο για πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο. Μάλιστα, ο Μιλουτίνοφ δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών του προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο «Μίλου» δεν αναμένεται να επιστρέψει στο παιχνίδι, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο χρόνος συμμετοχής του μέχρι τον τραυματισμό ήταν έξι λεπτά, στα οποία πρόλαβε να σημειώσει δύο πόντους.

Η εξέλιξη φυσικά προκαλεί έντονη ανησυχία και στον Ολυμπιακό, που περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.