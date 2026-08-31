Δεν... στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με το... δεξί στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στις εγχώριες διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2

Βαθμολογία

1.ΠΑΟΚ 6

2.Παναιτωλικός 6

3. Άρης 6

4.Ολυμπιακός 6

5.ΑΕΚ 4

6. Παναθηναϊκός 3*

7.ΟΦΗ 3

8.Ηρακλής 1

9.Βόλος 1

10.Κηφισιά 1*

11.Καλαμάτα 0

12.Ατρόμητος 0

13.Αστέρας AKTOR 0

14.Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας Aktor - Ηρακλής