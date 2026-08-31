Δεν... στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στις εγχώριες διοργανώσεις το «τριφύλλι».
Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με το... δεξί στο πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στις εγχώριες διοργανώσεις.
Τα αποτελέσματα
Βόλος – Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0
Άρης – ΟΦΗ 2-1
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1
Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1
19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2
Βαθμολογία
1.ΠΑΟΚ 6
2.Παναιτωλικός 6
3. Άρης 6
4.Ολυμπιακός 6
5.ΑΕΚ 4
6. Παναθηναϊκός 3*
7.ΟΦΗ 3
8.Ηρακλής 1
9.Βόλος 1
10.Κηφισιά 1*
11.Καλαμάτα 0
12.Ατρόμητος 0
13.Αστέρας AKTOR 0
14.Λεβαδειακός 0
*Ματς λιγότερο
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Σάββατο (5/9)
19:00 Βόλος – Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή (6/9)
19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα (7/9)
18:00 Αστέρας Aktor - Ηρακλής