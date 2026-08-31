Δεν... στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στις εγχώριες διοργανώσεις το «τριφύλλι».

Δεν... στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με το... δεξί στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στις εγχώριες διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2

Βαθμολογία

1.ΠΑΟΚ 6

2.Παναιτωλικός 6

3. Άρης 6

4.Ολυμπιακός 6

5.ΑΕΚ 4

6. Παναθηναϊκός 3*

7.ΟΦΗ 3

8.Ηρακλής 1

9.Βόλος 1

10.Κηφισιά 1*

11.Καλαμάτα 0

12.Ατρόμητος 0

13.Αστέρας AKTOR 0

14.Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας Aktor - Ηρακλής

COMMENTS
LATEST NEWS
21:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βασικός ο Τζόλης στο Αστον Βίλα - Αρσεναλ

21:32 MUNDOBASKET

Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ

21:32 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ μετά τη νίκη επί της Ισπανίας

21:30 MUNDOBASKET

Ανησυχία σε Ολυμπιακό και Σερβία με Μιλουτίνοφ: Τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος

21:27 SUPER LEAGUE

Δεν... στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος

21:26 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2: Με «μαέστρο» Ταμπόρδα μπήκε με το... δεξί στο πρωτάθλημα

21:16 MUNDOBASKET

Ελλάδα - Ισπανία: Το τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που έστειλε το ματς στην παράταση (video)

21:10 ΣΠΟΡ

US Open: Στον δεύτερο γύρο με απίστευτη ανατροπή ο Τσιτσιπάς!

20:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλαν Ελίας η Μάντσεστερ Σίτι

20:29 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: «Τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι ο Λιβάι Γκαρσία (vid)

20:23 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ το Τριφύλλι (video)

20:23 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Απέκτησε με προσωρινό συμβόλαιο τον Ριβέρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας