· Κολοσσός

Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ

Την απόκτηση του Τέβιν Μακ, που αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν στον Κολοσσό Ρόδου ανακοίνωσε η ιταλική Πέζαρο.

Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Ιταλία για λογαριασμό της Πέζαρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τέβιν Μακ, έπειτα και την εντυπωσιακή του περυσινή σεζόν στη GBL με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου.

Ο Αμερικάνος γκαρντ/φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο 18.5 πόντους 4.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα στο «Νησί των Ιπποτών», ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί με επιτυχία σε Απόλλωνα Πάτρας και Κάρδιτσα.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:15 SUPER LEAGUE

Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»

23:06 SUPER LEAGUE

Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη

22:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπετσίροβιτς: «Dream Team ο Παναθηναϊκός, μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

22:36 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός με θλάση ο Πιρόλα - Τα δεδομένα για Γιαγκελόνια

22:32 SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Κροάτης

22:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ

22:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς

21:36 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» με Χουάν Χοσέ Περέα ο Ατρόμητος!

21:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόσκληση της ΕΟΚ για συνάντηση με θέμα τη διαιτησία

21:17 SUPER LEAGUE

Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)

20:51 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Τα highlights από την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στο πρωτάθλημα (vid)

20:32 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: «Ανάσα» Ηρακλή - Απόλυτοι Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας