Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ

Στην Ιταλία για λογαριασμό της Πέζαρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τέβιν Μακ, έπειτα και την εντυπωσιακή του περυσινή σεζόν στη GBL με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου.

Ο Αμερικάνος γκαρντ/φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο 18.5 πόντους 4.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα στο «Νησί των Ιπποτών», ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί με επιτυχία σε Απόλλωνα Πάτρας και Κάρδιτσα.