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Συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Κροάτης

Σε καταρχήν συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για τη μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, με τον Κροάτη μέσο να αναμένεται το πρωί της Τρίτης (08/09) στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές.

Συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Κροάτης
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Έτοιμος να ολοκληρώσει την υπόθεση του Κρίστιαν Γιάκιτς είναι ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να δίνει τα χέρια με την Άουγκσμπουργκ για τη μεταγραφή του Κροάτη μέσου και πλέον τον περιμένει την Τρίτη (08/09) στη Θεσσαλονίκη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Ο 29χρονος αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στον άξονα του Αλέσιο Λίσι, έχοντας σημαντικές παραστάσεις σε επίπεδο Bundesliga με Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Άουγκσμπουργκ ενώ έχει επίσης αγωνιστεί στην Κροατία με τα χρώματα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Συνολικά έχει καταγράψει 125 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, ενώ την περυσινή σεζόν υπήρξε συμπαίκτης με τον Δημήτρη Γιαννούλη, αγωνιζόμενος σε 28 παιχνίδια με δύο γκολ και μία ασίστ σε 1.834' αγωνιστικά λεπτά.

Με την κίνηση αυτή, η διοίκηση του ΠΑΟΚ δίνει την ιδανική λύση στις απαιτήσεις της τεχνικής ηγεσίας, ενισχύοντας με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή τη θέση του αμυντικού χαφ στο ρόστερ.

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