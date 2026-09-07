· Άρης

Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη

Τη λύση της συνεργασίας με τον Τάσο Δώνη και Μάρκο Κέρκεζ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης, με τους δύο παίκτες να αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρελθόν και επίσημα αποτελούν από τον Άρη ο Τάσος Δώνης και ο Μάρκο Κέρκεζ, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους δύο ποδοσφαιριστές κοινή συναινέσει.

Από τη μια, ο 30χρονος Έλληνας επιθετικός πρόλαβε να καταγράψει 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας μία φορά.

Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν και στη δεύτερη παρουσία του Μάρκο Κέρκεζ στον σύλλογο. Ο 26χρονος Σέρβος αριστερός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε εκ νέου τον περασμένο Ιανουάριο, δεν κατάφερε να καταγράψει καμία επίσημη συμμετοχή στο δεύτερο αυτό πέρασμά του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τους Τάσο Δώνη και Marko Kerkez και τους εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας τους».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:15 SUPER LEAGUE

Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»

23:06 SUPER LEAGUE

Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη

22:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπετσίροβιτς: «Dream Team ο Παναθηναϊκός, μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

22:36 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός με θλάση ο Πιρόλα - Τα δεδομένα για Γιαγκελόνια

22:32 SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Κροάτης

22:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ

22:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς

21:36 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» με Χουάν Χοσέ Περέα ο Ατρόμητος!

21:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόσκληση της ΕΟΚ για συνάντηση με θέμα τη διαιτησία

21:17 SUPER LEAGUE

Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)

20:51 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Τα highlights από την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στο πρωτάθλημα (vid)

20:32 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: «Ανάσα» Ηρακλή - Απόλυτοι Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας