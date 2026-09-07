Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη

Παρελθόν και επίσημα αποτελούν από τον Άρη ο Τάσος Δώνης και ο Μάρκο Κέρκεζ, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους δύο ποδοσφαιριστές κοινή συναινέσει.

Από τη μια, ο 30χρονος Έλληνας επιθετικός πρόλαβε να καταγράψει 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας μία φορά.

Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν και στη δεύτερη παρουσία του Μάρκο Κέρκεζ στον σύλλογο. Ο 26χρονος Σέρβος αριστερός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε εκ νέου τον περασμένο Ιανουάριο, δεν κατάφερε να καταγράψει καμία επίσημη συμμετοχή στο δεύτερο αυτό πέρασμά του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τους Τάσο Δώνη και Marko Kerkez και τους εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας τους».