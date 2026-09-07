· Ηρακλής

Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»

Στις δηλώσεις του μετά τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του Αστέρα AKTOR, ο Γιώργος Αθανασιάδης συγκίνησε με τα λόγια του, αναφερόμενος στον πατέρα του.

Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε ο Γιώργος Αθανασιάδης αμέσως μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Ηρακλή επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (2-0), αφιερώνοντας συγκινημένος το πρώτο τρίποντο της σεζόν στον πατέρα του και τον γιο του.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας του «Γηραιού», μιλώντας στην κάμερα της Nova, αποκάλυψε το παρασκήνιο στιγμές πριν την εκτέλεση του πέναλτι που «σφράγισε» το διπλό για την ομάδα του, λυγίζοντας όταν αναφέρθηκε στην στήριξη που έχει λάβει από την οικογένειά του.

«Ήταν ο πατέρας μου στην κερκίδα. Με το πέναλτι αυτό ουσιαστικά "κλειδώναμε" τους τρεις βαθμούς. Ειδικά εκείνη τη στιγμή, ένιωσα σαν να περνάει όλη μου η ζωή μπροστά από τα μάτια μου. Αυτός ο άνθρωπος με έτρεχε 12 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσω να φορέσω αυτό το σήμα στη φανέλα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ είναι το λιγότερο. Αφιερώνω αυτή τη νίκη από καρδιάς στον μπαμπά μου και στον γιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Dc_ySf-jJ5E/

Παράλληλα, ο Αθανασιάδης στάθηκε στην τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού αλλά και στη διαδικασία χτισίματος του νέου ρόστερ της ομάδας του Θεσσαλονίκης.

«Στο αγωνιστικό κομμάτι, ήμασταν απόλυτα διαβασμένοι. Μείναμε συμπαγείς στην άμυνα, κλείσαμε τους χώρους και εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Μην ξεχνάμε πως είμαστε μια εντελώς καινούρια ομάδα με 35 νέους ποδοσφαιριστές. Στόχος μας είναι να δουλεύουμε καθημερινά και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:15 SUPER LEAGUE

Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»

23:06 SUPER LEAGUE

Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη

22:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπετσίροβιτς: «Dream Team ο Παναθηναϊκός, μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

22:36 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός με θλάση ο Πιρόλα - Τα δεδομένα για Γιαγκελόνια

22:32 SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Κροάτης

22:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ

22:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς

21:36 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» με Χουάν Χοσέ Περέα ο Ατρόμητος!

21:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόσκληση της ΕΟΚ για συνάντηση με θέμα τη διαιτησία

21:17 SUPER LEAGUE

Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)

20:51 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Τα highlights από την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στο πρωτάθλημα (vid)

20:32 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: «Ανάσα» Ηρακλή - Απόλυτοι Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας