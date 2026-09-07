Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»

Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε ο Γιώργος Αθανασιάδης αμέσως μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Ηρακλή επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (2-0), αφιερώνοντας συγκινημένος το πρώτο τρίποντο της σεζόν στον πατέρα του και τον γιο του.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας του «Γηραιού», μιλώντας στην κάμερα της Nova, αποκάλυψε το παρασκήνιο στιγμές πριν την εκτέλεση του πέναλτι που «σφράγισε» το διπλό για την ομάδα του, λυγίζοντας όταν αναφέρθηκε στην στήριξη που έχει λάβει από την οικογένειά του.

«Ήταν ο πατέρας μου στην κερκίδα. Με το πέναλτι αυτό ουσιαστικά "κλειδώναμε" τους τρεις βαθμούς. Ειδικά εκείνη τη στιγμή, ένιωσα σαν να περνάει όλη μου η ζωή μπροστά από τα μάτια μου. Αυτός ο άνθρωπος με έτρεχε 12 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσω να φορέσω αυτό το σήμα στη φανέλα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ είναι το λιγότερο. Αφιερώνω αυτή τη νίκη από καρδιάς στον μπαμπά μου και στον γιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ο Αθανασιάδης στάθηκε στην τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού αλλά και στη διαδικασία χτισίματος του νέου ρόστερ της ομάδας του Θεσσαλονίκης.

«Στο αγωνιστικό κομμάτι, ήμασταν απόλυτα διαβασμένοι. Μείναμε συμπαγείς στην άμυνα, κλείσαμε τους χώρους και εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Μην ξεχνάμε πως είμαστε μια εντελώς καινούρια ομάδα με 35 νέους ποδοσφαιριστές. Στόχος μας είναι να δουλεύουμε καθημερινά και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».