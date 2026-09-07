· Βαλένθια · Σαραγόσα

Νίκη για τη Βαλένθια στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Σορτς

Η Βαλένθια επικράτησε με 88-81 της Σαραγόσα σε φιλική αναμέτρηση, με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ισπανική ομάδα.

Νίκη για τη Βαλένθια στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Σορτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής για τη Βαλένθια της νέας εποχής.

Οι «πορτοκαλί» επικράτησαν με 88-81 της Σαραγόσα σε φιλικό προετοιμασίας, με τον πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Τι Τζέι Σόρτς να πρωταγωνιστεί, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 17:51 λεπτά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους (3/5 δίποντα), (7/8 βολές), μοιράζοντας παράλληλα και 5 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ ήταν ο Άρμονι Μπρούκς, πετυχαίνοντας 14 πόντους με 3/7 τρίποντα σε 16' λεπτά παρουσίας.

Βαλένθια: Σορτς 13, Τέιλορ 5 (1), Πουέρτο 3 (1), Ρίβερς 2, Καρντένας 10 (2), Οσετκόφσκι 8 (2), Μουρ 7 (1), Μπρουκς 14 (3), Γκιέγιε 7 (1), Βάλτονεν 5 (1), Κορμπαλάν 4, Ριβέρο 10.

Σαραγόσα: Ολασένι 8, Μπελ-Χέινς 6, Μπλούμπεργκς 8 (2), Χόουμσλι 13 (2), Γκονζάλες 8 (2), Μπρουσίνο 7, Φερνάντεθ, Γιαρόφσκι 20 (5), Μπιρούτις 4, Βίβες 5, Γκαρθία 2.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκη για τη Βαλένθια στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Σορτς

23:32 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οι λεπτομέρειες του «deal» με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς, σύμφωνα με τους Γερμανούς

23:15 SUPER LEAGUE

Συγκίνησε ο Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον πατέρα μου - Με έτρεχε 12 χρόνια για αυτό το σήμα»

23:06 SUPER LEAGUE

Παρελθόν Δώνης και Κέρκεζ από τον Άρη

22:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπετσίροβιτς: «Dream Team ο Παναθηναϊκός, μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

22:36 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός με θλάση ο Πιρόλα - Τα δεδομένα για Γιαγκελόνια

22:32 SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Κροάτης

22:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεγάλη κίνηση από την Πέζαρο: Ανακοίνωσε τον Τέβιν Μακ

22:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Κηφισιάς

21:36 SUPER LEAGUE

«Μπαμ» με Χουάν Χοσέ Περέα ο Ατρόμητος!

21:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόσκληση της ΕΟΚ για συνάντηση με θέμα τη διαιτησία

21:17 SUPER LEAGUE

Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας