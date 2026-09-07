Νίκη για τη Βαλένθια στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Σορτς
Η Βαλένθια επικράτησε με 88-81 της Σαραγόσα σε φιλική αναμέτρηση, με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ισπανική ομάδα.
Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής για τη Βαλένθια της νέας εποχής.
Οι «πορτοκαλί» επικράτησαν με 88-81 της Σαραγόσα σε φιλικό προετοιμασίας, με τον πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Τι Τζέι Σόρτς να πρωταγωνιστεί, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας.
Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 17:51 λεπτά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους (3/5 δίποντα), (7/8 βολές), μοιράζοντας παράλληλα και 5 ασίστ.
Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ ήταν ο Άρμονι Μπρούκς, πετυχαίνοντας 14 πόντους με 3/7 τρίποντα σε 16' λεπτά παρουσίας.
Βαλένθια: Σορτς 13, Τέιλορ 5 (1), Πουέρτο 3 (1), Ρίβερς 2, Καρντένας 10 (2), Οσετκόφσκι 8 (2), Μουρ 7 (1), Μπρουκς 14 (3), Γκιέγιε 7 (1), Βάλτονεν 5 (1), Κορμπαλάν 4, Ριβέρο 10.
Σαραγόσα: Ολασένι 8, Μπελ-Χέινς 6, Μπλούμπεργκς 8 (2), Χόουμσλι 13 (2), Γκονζάλες 8 (2), Μπρουσίνο 7, Φερνάντεθ, Γιαρόφσκι 20 (5), Μπιρούτις 4, Βίβες 5, Γκαρθία 2.