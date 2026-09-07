Νίκη για τη Βαλένθια στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Σορτς

Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής για τη Βαλένθια της νέας εποχής.

Οι «πορτοκαλί» επικράτησαν με 88-81 της Σαραγόσα σε φιλικό προετοιμασίας, με τον πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Τι Τζέι Σόρτς να πρωταγωνιστεί, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 17:51 λεπτά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους (3/5 δίποντα), (7/8 βολές), μοιράζοντας παράλληλα και 5 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ ήταν ο Άρμονι Μπρούκς, πετυχαίνοντας 14 πόντους με 3/7 τρίποντα σε 16' λεπτά παρουσίας.

Βαλένθια: Σορτς 13, Τέιλορ 5 (1), Πουέρτο 3 (1), Ρίβερς 2, Καρντένας 10 (2), Οσετκόφσκι 8 (2), Μουρ 7 (1), Μπρουκς 14 (3), Γκιέγιε 7 (1), Βάλτονεν 5 (1), Κορμπαλάν 4, Ριβέρο 10.

Σαραγόσα: Ολασένι 8, Μπελ-Χέινς 6, Μπλούμπεργκς 8 (2), Χόουμσλι 13 (2), Γκονζάλες 8 (2), Μπρουσίνο 7, Φερνάντεθ, Γιαρόφσκι 20 (5), Μπιρούτις 4, Βίβες 5, Γκαρθία 2.