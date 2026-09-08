Πινγκ Πονγκ: Η αποστολή για το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών

Με τρεις αθλητές και τρεις αθλήτριες θα πάρει μέρος η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σεράγεβο από τις 15 μέχρι τις 19/09.

Πινγκ Πονγκ: Η αποστολή για το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών
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Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει ότι την αποστολή συγκροτούν οι αθλητές Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης, Αλέξανδρος Μαδέσης και οι αθλήτριες Ιωάννα Γερασιμάτου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα. Στην τεχνική καθοδήγηση θα είναι ο Χρήστος Λάμης και ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Το Βαλκανικό πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, με τα περισσότερα από τα 50 χρόνια ιστορίας, θα γίνει στο Sports Hall Olimpic Sports Center Ramiz Salćin και θα περιλαμβάνει και αυτή τη χρονιά όλα τα αγωνίσματα, δηλαδή το ομαδικό, το απλό και το διπλό σε άνδρες και γυναίκες, όπως και το διπλό μικτό.

Η αναχώρηση των ομάδων για την πρωτεύουσα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης προγραμματίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 14/09. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει η κλήρωση του ομαδικού, το οποίο θα κάνει και την έναρξη στους αγώνες, ενώ στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων θ’ ακολουθήσουν οι κληρώσεις των ατομικών αγωνισμάτων.

Η Βαλκανική Ένωση του αθλήματος είχε ορίσει αρχικά το πρωτάθλημα για τα τέλη Αυγούστου, όμως υποχρεώθηκε να το μεταθέσει λόγω των Μεσογειακών Αγώνων. Να σημειωθεί ακόμα ότι το Σεράγεβο έχει φιλοξενήσει κι άλλη φορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση, ενώ έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα …γούρικο για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.

Εκεί πανηγύρισε ο Παναγιώτης Γκιώνης την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 μέσα από το Προολυμπιακό τουρνουά της Ευρώπης, εκεί αναδείχτηκαν την ίδια χρονιά «χρυσοί» Βαλκανιονίκες του απλού ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης και η Κατερίνα Τόλιου κι επίσης οι εθνικές μας ομάδες ανδρών και γυναικών προκρίθηκαν στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2025.

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