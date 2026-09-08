LaLiga: Μεγάλο «διπλό» της Σοσιεδάδ στην Έλτσε (vids)

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της LaLiga για τη Σοσιεδάδ, η οποία έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από το «Estadio Manuel Martínez Valero», επικρατώντας με 3-2 της Έλτσε.

Οι Βάσκοι έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, καθώς πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Οτσιένγκ άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, ενώ ο Ερέρα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 31’, βάζοντας τη Σοσιεδάδ σε θέση ισχύος.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στο 64’, όταν ο Μαρτίν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και η Σοσιεδάδ έμεινε με δέκα παίκτες. Η Έλτσε εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Στο 67’ ο Λεμάρ μείωσε σε 2-1, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Νίνιο πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης. Παρά την εξέλιξη του αγώνα, όμως, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Ο Σούτσιτς είχε διαφορετική άποψη και στο 90ό λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας στη Σοσιεδάδ ένα πολύτιμο «τρίποντο». Με τη νίκη αυτή, οι Βάσκοι παρέμειναν αήττητοι για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Νωρίτερα, Χετάφε και Θέλτα μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Κολισέουμ» της Μαδρίτης.

Η Χετάφε ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, αφού ο Ρομέρο αποβλήθηκε στο 67ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Θέλτα προσπάθησε να φτάσει στο γκολ που θα της έδινε τη νίκη, όμως δεν κατάφερε να βρει το τέρμα που έψαχνε.

Το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Θέλτα να παραμένει χωρίς νίκη. Μετά από πέντε παιχνίδια, μετρά πλέον τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81΄ Πάροτ)

(81΄ Πάροτ) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (46΄ Νίκο Γουίλιαμς, 48΄ Ναβάρο, 90΄ Σάνθετ)

(46΄ Νίκο Γουίλιαμς, 48΄ Ναβάρο, 90΄ Σάνθετ) Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 3-2 (17΄ Ράτσιου, 43΄, 47΄ Καμέγιο - 4΄ Κανάλες, 28΄ Πάμπλο Γκαρσία)

(17΄ Ράτσιου, 43΄, 47΄ Καμέγιο - 4΄ Κανάλες, 28΄ Πάμπλο Γκαρσία) Βιγιαρεάλ-Λα Κορούνια 2-3 (19΄ Πεπέ, 76΄ αυτογκόλ Τραορέ - 43΄ Λουίσμι, 79΄ Ενταχσουρί, 88΄ Ομπαμεγιάνγκ)

(19΄ Πεπέ, 76΄ αυτογκόλ Τραορέ - 43΄ Λουίσμι, 79΄ Ενταχσουρί, 88΄ Ομπαμεγιάνγκ) Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 0-5 (6΄, 84΄ Γιαμάλ, 22΄ Φερμίν Λόπεθ, 50΄ Ραφίνια, 79΄ Πέδρι)

(6΄, 84΄ Γιαμάλ, 22΄ Φερμίν Λόπεθ, 50΄ Ραφίνια, 79΄ Πέδρι) Αλαβές-Οσασούνα 5-2 (27΄, 51΄, 68΄ Μπογέ, 36΄ Μαριάνο Ντίας, 90΄ Ιμπάνιεθ - 46΄, 64΄ πέν. Μπούντιμιρ)

(27΄, 51΄, 68΄ Μπογέ, 36΄ Μαριάνο Ντίας, 90΄ Ιμπάνιεθ - 46΄, 64΄ πέν. Μπούντιμιρ) Μάλαγα-Λεβάντε 0-0

Εσπανιόλ-Σεβίλλη 1-1 (90'+8 Φερνάντες Σάντσες - 86' Στάσιν)

(90'+8 Φερνάντες Σάντσες - 86' Στάσιν) Χετάφε-Θέλτα 1-1 (21' Σατριάνο - 57' Στάρφελτ)

(21' Σατριάνο - 57' Στάρφελτ) Έλτσε-Σοσιεδάδ 2-3 (67' Λεμάρ, 74' Νίνιο - 11' Οτσιένγκ, 31' Ερέρα, 90' Σούτσιτς)

Η βαθμολογία της LaLiga