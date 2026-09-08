Serie A: Με ανατροπή το απόλυτο η Λάτσιο - Βασικός ο Μανδάς (vids)

Τρεις ομάδες συνεχίζουν χωρίς απώλεια βαθμών στη Serie A μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, καθώς Ρόμα, Ίντερ και Λάτσιο έχουν κάνει το απόλυτο στις πρώτες τους αναμετρήσεις.

Τελευταία που μπήκε στο συγκεκριμένο γκρουπ ήταν η Λάτσιο. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Ουντινέζε, καθώς βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ για 75 λεπτά.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 49’ με τον Κάρλστρομ, όμως οι «λατσιάλι» αντέδρασαν στο τελευταίο τέταρτο. Ο Φρατέζι ισοφάρισε στο 75’, ενώ ο Γκούντμουντσον στο 88’ ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στη Λάτσιο το πολύτιμο 2-1 και το τρίτο της «τρίποντο» σε ισάριθμα παιχνίδια.

Για ακόμη μία φορά, κάτω από την εστία της Λάτσιο βρέθηκε ο Χρήστος Μανδάς. Ο Έλληνας τερματοφύλακας είδε για πρώτη φορά από την έναρξη της φετινής σεζόν την εστία του να παραβιάζεται.

Νωρίτερα, η Κάλιαρι πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Σαρδηνίας επικράτησε εντός έδρας με 1-0 της Λέτσε, έχοντας προηγουμένως φύγει νικήτρια και από την έδρα της Πάρμα στην πρεμιέρα, επίσης με το ίδιο σκορ.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μαλντίνι στο 29’, με την Κάλιαρι να φτάνει πλέον τους έξι βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄, 78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)

(19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄, 78΄ Ντιαό, 40΄ Πας) Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2 (47΄ Πελεγκρίνο - 73΄ Μαντράγκορα, 82΄ Άνταμς)

(47΄ Πελεγκρίνο - 73΄ Μαντράγκορα, 82΄ Άνταμς) Ίντερ-Νάπολι 3-2 (56΄, 90΄+1 Μαρτίνες, 82΄ Τιράμ - 50΄ Πολιτάνο, 53΄ Χόιλουντ)

(56΄, 90΄+1 Μαρτίνες, 82΄ Τιράμ - 50΄ Πολιτάνο, 53΄ Χόιλουντ) Ρόμα-Αταλάντα 2-1 (90΄ Ερμόσο, 90΄+3 Σούλε - 47΄ Έντερσον)

(90΄ Ερμόσο, 90΄+3 Σούλε - 47΄ Έντερσον) Φροζινόνε-Βενέτσια 3-2 (21΄, 39΄ Ραϊμόντο, 83΄ Κβερνάτζε - 66΄ Γεμπόα, 74΄ Σαγκράδο)

(21΄, 39΄ Ραϊμόντο, 83΄ Κβερνάτζε - 66΄ Γεμπόα, 74΄ Σαγκράδο) Πάρμα-Μόντσα 1-1 (60΄ Λοντάνι - 38΄ Ρόμπινσον)

(60΄ Λοντάνι - 38΄ Ρόμπινσον) Μπολόνια-Σασουόλο 2-2 (50΄ Πίκολι, 90΄+1 Ντόβμπικ - 19΄ Ντόιγκ, 56΄ Άτζιτς)

(50΄ Πίκολι, 90΄+1 Ντόβμπικ - 19΄ Ντόιγκ, 56΄ Άτζιτς) Γιουβέντους-Μίλαν 1-1 (92΄ Γκάτι - 68΄ Σισέ)

(92΄ Γκάτι - 68΄ Σισέ) Κάλιαρι-Λέτσε 1-0 (29' Μαλντίνι)

(29' Μαλντίνι) Ουντινέζε-Λάτσιο 1-2 (49' Κάρλστρομ - 75' Φρατέζι, 88' Γκούντμουντσον)

Η βαθμολογία της Serie A