Κύπελλο Ελλάδας: Ρεβάνς για Ολυμπιακό και Βόλο στη… σκιά του Ελ Κααμπί
Λίγες ημέρες μετά το μεταξύ τους 1-1 στο Πανθεσσαλικό για τη Super League, Ολυμπιακός και Βόλος συναντώνται ξανά, αυτή τη φορά για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες το Σάββατο (05/09), με τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Κώστα Μπράτσο να αναμένεται να προχωρήσουν σε αρκετές αλλαγές στα πλάνα τους.
Στο επίκεντρο, πάντως, βρίσκεται ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έχει επηρεάσει τους «ερυθρόλευκους». Μετά το πρόβλημα του Μαροκινού επιθετικού, ο Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για την αναμέτρηση με τον Βόλο.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.
Από την πλευρά του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος ανακοίνωσε μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση την αποστολή της ομάδας του. Ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του 19 ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Η αποστολή του Βόλου: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
- 21:45 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
- 17:00 ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17:45 Αστέρας AKTOR - Άρης