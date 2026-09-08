Κύπελλο Ελλάδας: Ρεβάνς για Ολυμπιακό και Βόλο στη… σκιά του Ελ Κααμπί

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες το Σάββατο (05/09), με τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Κώστα Μπράτσο να αναμένεται να προχωρήσουν σε αρκετές αλλαγές στα πλάνα τους.

Στο επίκεντρο, πάντως, βρίσκεται ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έχει επηρεάσει τους «ερυθρόλευκους». Μετά το πρόβλημα του Μαροκινού επιθετικού, ο Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.

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Από την πλευρά του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος ανακοίνωσε μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση την αποστολή της ομάδας του. Ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του 19 ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η αποστολή του Βόλου: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου.

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Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

21:45 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου