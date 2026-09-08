Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/09) - «Να λάμψει στα αστέρια»

Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Champions League εμφανίζεται η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει «Να λάμψει και στα αστέρια» και να πάρει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, «Ψήφο ρε Ρόμαν» φαίνεται πως… έριξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό με την ενεργοποίηση εκ νέου του Ουκρανού φορ, ενώ στον Παναθηναϊκό το… σύνθημα είναι «Πρώτοι την Πέμπτη» για το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων