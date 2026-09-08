Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/09) - «Να λάμψει στα αστέρια»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (08/09). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/09) - «Να λάμψει στα αστέρια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Champions League εμφανίζεται η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει «Να λάμψει και στα αστέρια» και να πάρει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, «Ψήφο ρε Ρόμαν» φαίνεται πως… έριξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό με την ενεργοποίηση εκ νέου του Ουκρανού φορ, ενώ στον Παναθηναϊκό το… σύνθημα είναι «Πρώτοι την Πέμπτη» για το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

COMMENTS
LATEST NEWS
10:27 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Ποιο ήταν το τελευταίο ματς του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 24 χρόνια

10:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Κωνσταντέλιας

09:56 ΣΠΟΡ

Davis Cup: Με Στέφανο Τσιτσιπά η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Σλοβακία

09:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Στη «μάχη» του Youth League οι Νέοι - Το πρόγραμμα και ο τρόπος διεξαγωγής

09:04 ONSPORTS

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/09) - «Να λάμψει στα αστέρια»

08:43 MVP

Miles Davis: Το Breitling του πρώτου αυθεντικού influencer επιστρέφει

08:29 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ξεκινά το ταξίδι - Το πρώτο ντέρμπι Ρεάλ-Ίντερ και οι Έλληνες στα «αστέρια»

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ρεβάνς για Ολυμπιακό και Βόλο στη… σκιά του Ελ Κααμπί

08:01 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Πρεμιέρα στα «αστέρια» για το… όνειρο στο Champions League

07:47 ΣΠΟΡ

Πινγκ Πονγκ: Η αποστολή για το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών

05:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LaLiga: Μεγάλο «διπλό» της Σοσιεδάδ στην Έλτσε (vids)

02:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Με ανατροπή το απόλυτο η Λάτσιο - Βασικός ο Μανδάς (vids)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας