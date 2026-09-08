ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Στη «μάχη» του Youth League οι Νέοι - Το πρόγραμμα και ο τρόπος διεξαγωγής

Η ώρα για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της Κ19 της ΑΕΚ έφτασε. Οι «κιτρινόμαυροι» συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής, καθώς η παρουσία της εξασφαλίστηκε αυτόματα μετά την πρόκριση της ανδρικής ομάδας της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Το ξεκίνημα της σεζόν, πάντως, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό για την Κ19 της «Ένωσης». Στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Νέων της Super League έχει πετύχει ισάριθμες νίκες, επικρατώντας με το ίδιο εμφατικό σκορ, 6-0, τόσο της Κηφισιάς όσο και του Άρη.

Στο ρόστερ υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το επίπεδο της ανδρικής ομάδας. Ξεχωρίζει ο 17χρονος επιθετικός Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος είχε ολοκληρώσει το περσινό πρωτάθλημα Κ17 ως πρώτος σκόρερ με 29 γκολ.

Σημαντική είναι και η παρουσία του Ζώη Καραργύρη. Ο 19χρονος επιθετικός έχει επιστρέψει πρόσφατα από ρήξη χιαστού, ενώ στην ομάδα βρίσκονται επίσης ο 18χρονος στόπερ Παύλος Τσαραμανίδης, ο 19χρονος στόπερ Σταύρος Ψυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος.

Το πρόγραμμα και ο τρόπος διεξαγωγής

Όσον αφορά το Youth League, η Κ19 της ΑΕΚ ακολουθεί το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας στη διοργάνωση μέχρι και τον Δεκέμβριο. Βάσει του φορμάτ, οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν έξι παιχνίδια στη League Phase και όχι οκτώ, κάτι που σημαίνει πως δεν θα αντιμετωπίσουν τη Ρόμα και την Ντόρτμουντ.

Στη League Phase του Youth League συμμετέχουν συνολικά 36 ομάδες. Με την ολοκλήρωση των έξι αγωνιστικών, οι 22 πρώτες της ενιαίας βαθμολογίας θα πάρουν την πρόκριση για τη φάση των «32», ενώ τα υπόλοιπα δέκα εισιτήρια θα προκύψουν από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών (Domestic Champions Path).

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 της League Phase θα αντιμετωπίσουν εκείνες που θα βρεθούν στις θέσεις 17-22, ενώ οι ομάδες των θέσεων 7-16 θα παίξουν απέναντι στους δέκα συλλόγους που θα προκριθούν από το Domestic Champions Path.

Από τη φάση των «32» και μετά όλες οι αναμετρήσεις είναι μονές. Θα ακολουθήσουν η φάση των «16» και τα προημιτελικά, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με Final 4, το οποίο περιλαμβάνει τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ