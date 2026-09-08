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Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Κωνσταντέλιας

Σήμερα θα υποβληθεί σε εγχείρηση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα της ρήξης πρόσθιου χιαστού.

Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Κωνσταντέλιας
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Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του θα βιώσει σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο Έλληνας παίκτης λίγο μετά το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ υπέστη ρήξη πρόσθιο χιαστού με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη σεζόν.

Σήμερα, λοιπόν, ο «Ντέλιας» θα υποβληθεί στην απαραίτητη επέμβαση από το ιατρικό επιτελείο της γερμανικής ομάδας και εν συνεχεία θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της αποκατάστασής του. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ο Έλληνας παίκτης θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του στην Γερμανία και μετά από 3 εβδομάδες αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τη δουλειά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως , η επιστροφή του 23χρονου μεσοεπιθετικού στη δράση υπολογίζεται σε έξι μήνες, εάν όλα κυλήσουν ομαλά στα στάδια της αποκατάστασης.

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