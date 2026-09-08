ΑΕΚ: Ποιο ήταν το τελευταίο ματς του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 24 χρόνια

Μια ξεχωριστή βραδιά για την ΑΕΚ είναι η σημερινή, καθώς η Ένωση υποδέχεται τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση της Τρίτης (08/09, 19:45) έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους «κιτρινόμαυρους», αφού η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια για εντός έδρας αγώνα της ομάδας έπειτα από σχεδόν 24 χρόνια.

Για να βρει κανείς την τελευταία εντός έδρας παρουσία της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε φάση ομίλων του Champions League, θα πρέπει να γυρίσει πίσω στον Οκτώβριο του 2002.

Συγκεκριμένα, στις 30 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, η ΑΕΚ είχε φιλοξενήσει στο «Νίκος Γκούμας» τη Γκενκ. Η αναμέτρηση μπροστά σε 19.775 θεατές είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη 1-1.

Η βελγική ομάδα ήταν εκείνη που πήρε πρώτη το προβάδισμα. Στο 22ο λεπτό, ο Ουέσλεϊ Σονκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η αντίδραση της ΑΕΚ, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 30', ο Βασίλης Λάκης έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με τον Ελβετό διαιτητή Μάσιμο Μπουζάκα να σφυρίζει τη λήξη και τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.