· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ποιο ήταν το τελευταίο ματς του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 24 χρόνια

Ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ, 24 χρόνια μετά το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League.

ΑΕΚ: Ποιο ήταν το τελευταίο ματς του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 24 χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ξεχωριστή βραδιά για την ΑΕΚ είναι η σημερινή, καθώς η Ένωση υποδέχεται τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση της Τρίτης (08/09, 19:45) έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τους «κιτρινόμαυρους», αφού η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια για εντός έδρας αγώνα της ομάδας έπειτα από σχεδόν 24 χρόνια.

Για να βρει κανείς την τελευταία εντός έδρας παρουσία της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε φάση ομίλων του Champions League, θα πρέπει να γυρίσει πίσω στον Οκτώβριο του 2002.

Συγκεκριμένα, στις 30 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, η ΑΕΚ είχε φιλοξενήσει στο «Νίκος Γκούμας» τη Γκενκ. Η αναμέτρηση μπροστά σε 19.775 θεατές είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη 1-1.

Η βελγική ομάδα ήταν εκείνη που πήρε πρώτη το προβάδισμα. Στο 22ο λεπτό, ο Ουέσλεϊ Σονκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η αντίδραση της ΑΕΚ, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 30', ο Βασίλης Λάκης έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με τον Ελβετό διαιτητή Μάσιμο Μπουζάκα να σφυρίζει τη λήξη και τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:27 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Ποιο ήταν το τελευταίο ματς του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 24 χρόνια

10:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Κωνσταντέλιας

09:56 ΣΠΟΡ

Davis Cup: Με Στέφανο Τσιτσιπά η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Σλοβακία

09:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Στη «μάχη» του Youth League οι Νέοι - Το πρόγραμμα και ο τρόπος διεξαγωγής

09:04 ONSPORTS

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/09) - «Να λάμψει στα αστέρια»

08:43 MVP

Miles Davis: Το Breitling του πρώτου αυθεντικού influencer επιστρέφει

08:29 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ξεκινά το ταξίδι - Το πρώτο ντέρμπι Ρεάλ-Ίντερ και οι Έλληνες στα «αστέρια»

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ρεβάνς για Ολυμπιακό και Βόλο στη… σκιά του Ελ Κααμπί

08:01 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Πρεμιέρα στα «αστέρια» για το… όνειρο στο Champions League

07:47 ΣΠΟΡ

Πινγκ Πονγκ: Η αποστολή για το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών

05:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LaLiga: Μεγάλο «διπλό» της Σοσιεδάδ στην Έλτσε (vids)

02:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Με ανατροπή το απόλυτο η Λάτσιο - Βασικός ο Μανδάς (vids)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας