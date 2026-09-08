Davis Cup: Με Στέφανο Τσιτσιπά η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Σλοβακία
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρίσκεται στη διάθεση της Εθνικής ομάδας τένις για τις αναμετρήσεις με τη Σλοβακία στο World Group I του Davis Cup.
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο πλευρό της θα παραταχθεί η Εθνική ομάδα τένις απέναντι στη Σλοβακία, στις αναμετρήσεις για το World Group I του Davis Cup.
Ο 28χρονος τενίστας, μετά την παρουσία του στο US Open, θα ταξιδέψει στο Κόζιτσε, όπου η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στους qualifiers της διοργάνωσης.
Οι αναμετρήσεις με τη Σλοβακία είναι προγραμματισμένες για τις 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθούν σε χωμάτινη επιφάνεια.
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