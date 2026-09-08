Champions League: Ξεκινά το ταξίδι - Το πρώτο ντέρμπι Ρεάλ-Ίντερ και οι Έλληνες στα «αστέρια»

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει για ακόμη μία σεζόν, με την πορεία προς τον τελικό να ξεκινά και τις ομάδες να διεκδικούν μία θέση ανάμεσα σε αυτές που θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ. Η φετινή διοργάνωση είναι η 72η στην ιστορία του θεσμού και η 35η από τότε που το Κύπελλο Πρωταθλητριών μετονομάστηκε σε Champions League.

Για την ΑΕΚ, η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (08/09) στις 19:45, απέναντι στη ΛΑΣΚ. Η ελληνική ομάδα ανοίγει με αυτόν τον τρόπο τη δική της διαδρομή στη League Phase, σε μία βραδιά που περιλαμβάνει και ένα από τα πλέον σημαντικά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.

Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ: Το μεγάλο ματς της πρεμιέρας

Το βλέμμα, την ίδια ημέρα, στρέφεται στο «Μπερναμπέου», όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Ίντερ στις 22:00. Πρόκειται για το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Τρίτης (08/09), με δύο ομάδες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη διοργάνωση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης και να προσθέσει το 16ο Champions League στη συλλογή της. Με τον Ζοζέ Μουρίνιο πλέον στην τεχνική ηγεσία, οι Μαδριλένοι έχουν ξεκινήσει τη νέα προσπάθεια με στόχο την επιστροφή στους μεγάλους τίτλους.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ίντερ, η οποία ταξιδεύει στη Μαδρίτη για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ξεκίνημα στη League Phase. Το μεταξύ τους ραντεβού αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο παιχνίδι της πρώτης ημέρας.

Οι Έλληνες που μπαίνουν στη μάχη

Ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η φετινή League Phase, καθώς συνολικά 20 Έλληνες ποδοσφαιριστές θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Η πρώτη ελληνική παρουσία έρχεται από την ΑΕΚ, η οποία διαθέτει 12 Έλληνες στη League Phase. Παράλληλα, οκτώ ακόμη αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού.

Την Τρίτη (08/09), η Ντόρτμουντ των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι τραυματίας, υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ. Ο Καρέτσας αποτελεί μία από τις ελληνικές παρουσίες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Την Τετάρτη (09/09) ακολουθούν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Γαλατασαράι, ο Χρήστος Τζόλης με την Άρσεναλ κόντρα στη Νάπολι και ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας με τη Λίβερπουλ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Την Πέμπτη (10/09), η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται τη Λειψία, ενώ η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε.

Το «Debut Patch» για τους πρωτοεμφανιζόμενους

Οι ποδοσφαιριστές που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη League Phase του Champions League 2026-’27 θα φορέσουν ένα ειδικό «Debut Patch» στο μανίκι τους κατά την πρώτη τους συμμετοχή στη διοργάνωση.

Το συγκεκριμένο σήμα είναι εμπνευσμένο από το εμβληματικό έμβλημα του Champions League και θα συνοδεύσει τους παίκτες στην πρώτη τους εμφάνιση στα αστέρια. Μετά το παιχνίδι, το σήμα θα αφαιρείται και θα μετατρέπεται σε συλλεκτικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

19:45 Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα

19:45 ΑΕΚ - ΛΑΣΚ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ

22:00 Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ

22:00 Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λιλ - Μπέτις

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

19:45 Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ

19:45 Στουτγκάρδη - Βίκινγκ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Γαλατασαράι

22:00 Νάπολι - Άρσεναλ

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου