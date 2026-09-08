Miles Davis: Το Breitling του πρώτου αυθεντικού influencer επιστρέφει

Ο θρύλος της jazz, Miles Davis δεν υπήρξε απλώς ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ού αιώνα. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να μπει σε ένα δωμάτιο και να τραβήξει την προσοχή χωρίς να χρειαστεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα κοστούμι, ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα γρήγορο αυτοκίνητο, μια τρομπέτα και ένα ρολόι στον καρπό του αρκούσαν.

Για αυτό, λοιπόν, η Breitling επιστρέφει σε εκείνη την εικόνα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, και παρουσιάζει το Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis. Ένα limited edition 500 κομματιών, εμπνευσμένο από το Breitling Navitimer Ref. 806 Mk5 το οποίο φορούσε ο Davis από τη δεκαετία του '60 και αποτέλεσε σήμα κατατεθέν του.

Και όχι, δεν είναι απλώς ένα ακόμη ρολόι με το όνομα ενός διάσημου ανθρώπου πάνω του.

Γιατί στην περίπτωση του Miles Davis, το ρολόι ήταν ήδη μέρος της ιστορίας του και όχι απλώς ένα ακόμα αξεσουάρ διάσημου ανθρώπου.

Ένας influencer σε ένα κόσμο χωρίς καν κινητά

Σήμερα έχουμε ολόκληρη βιομηχανία ανθρώπων που μας εξηγούν τι είναι cool, στην εποχή του υπήρχε απλώς ο Miles Davis.

Έπαιζε jazz με τρόπο που άλλαζε τους κανόνες της, φορούσε κοστούμια που έμοιαζαν να έχουν φτιαχτεί ειδικά για εκείνον, οδηγούσε sports cars και κάπου εκεί, στον καρπό του, βρισκόταν ένα ρολόι που κανονικά θα περίμενες να δεις σε έναν πιλότο.

Όταν ο Davis επέλεξε το Navitimer, δεν ήταν το προφανές αξεσουάρ για έναν jazzman, περισσότερο ίσως αποτελούσε ένα tool watch, σχεδιασμένο για την αεροπορία. Εκείνος όμως δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το τι «έπρεπε» να κάνει ένας άνθρωπος με ένα συγκεκριμένο ρολόι, αλλά το φόρεσε επειδή του άρεσε.

Ένα ρολόι με attitude

Το νέο Navitimer δεν προσπαθεί να αντιγράψει τον Davis, αλλά περισσότερο να κρατήσει ζωντανή τη λογική του. Η κάσα των 41mm ακολουθεί τις αναλογίες της εποχής, ενώ το monochrome reverse-panda καντράν του δίνει αυτή την understated επιθετικότητα που δύσκολα πετυχαίνεις σε ένα ρολόι. Δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό. Έχει ήδη αρκετή ιστορία.

Το Twin Jet logo βρίσκεται εκεί, όπως ακριβώς στο Ref. 806 Mk5 που είχε γίνει μέρος του προσωπικού στιλ του Davis. Το sapphire crystal, η χαρακτηριστική στεφάνη και η συνολική σχεδίαση διατηρούν την vintage DNA, χωρίς το αποτέλεσμα να μοιάζει με κάτι που βγήκε από μουσείο. Γιατί άλλο vintage και άλλο παλιό.

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Στο εσωτερικό βρίσκεται ο χειροκίνητος Breitling Manufacture Caliber B09, μια συνειδητή επιστροφή σε μια εποχή όπου τα automatic chronographs δεν υπήρχαν ακόμη. Και υπάρχει κάτι ωραίο στο ότι πρέπει να ασχοληθείς μαζί του. Να το κουρδίσεις. Να το φορέσεις. Να θυμηθείς ότι ένα μηχανικό ρολόι δεν είναι smartphone στον καρπό σου.

Για τους λίγους που θέλουν και το κάτι παραπάνω

Υπάρχει και ένα ακόμη ενδιαφέρον twist για τους συλλέκτες. Οι αγοραστές ενός από τα 500 κομμάτια αποκτούν διετή membership στο Breitling Social Club στο Brooklyn, από τα τέλη της επόμενης χρονιάς.

https://www.instagram.com/reel/DcyLgMLA-3P/

Για εκείνους, βέβαια, που δεν τους αρκούν δύο χρόνια, υπάρχει και το Lifetime Club Member Set. Τρία Navitimer 806 Mk5 tributes, σε ανοξείδωτο ατσάλι, 18k κίτρινο χρυσό και πλατίνα, με lifetime membership στο social club.

Αυτό ενδεχομένως να είναι για μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, οι υπόλοιποι μπορούμε απλώς να εκτιμήσουμε το ρολόι.

Το Breitling Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis κοστίζει $8.900.

Ακριβά; Προφανώς. Αλλά ο Miles Davis δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που έζησε με βάση το «τι συμφέρει», αλλά με το «τι μου ταιριάζει». Και ίσως αυτή να είναι τελικά η καλύτερη ιστορία πίσω από τη σύγχρονη μορφή του Navitimer.