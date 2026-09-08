Χρυσή Μπάλα: Ανακοινώνονται οι υποψήφιοι – Η διαδικασία και τα φαβορί

Στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο θα γίνει η απονομή της Χρυσής Μπάλας με τους Κβαρατσκέλια, Κέιν, Εμπαπέ και Γιαμάλ να θεωρούνται τα φαβορί για το βραβείο. 

Χρυσή Μπάλα: Ανακοινώνονται οι υποψήφιοι – Η διαδικασία και τα φαβορί
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Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των υποψηφίων της Χρυσής Μπάλας ολοκληρώνεται, καθώς την Τρίτη (08/09) στις 12:00 θα γίνει γνωστή η λίστα με τους 30 ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ατομικό βραβείο.

https://www.instagram.com/p/DctdpvRC91C/

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Για πέμπτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών αφορά την αγωνιστική περίοδο από την 1η Αυγούστου 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026 και όχι το ημερολογιακό έτος. Ως εκ τούτου, στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και οι εμφανίσεις των παικτών στο Μουντιάλ.

Σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά, η μάχη για την κορυφή δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Στη σχετική συζήτηση βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια της Παρί, ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν, ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα.

Στη διεκδίκηση έχουν μπει από ορισμένους και ο Λιονέλ Μέσι με τον Ρόδρι, με την εξαιρετική τους παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη σχετική συζήτηση.

Ο περσινός κάτοχος του βραβείου, Ουσμάν Ντεμπελέ, έχει ήδη κάνει τη δική του εκτίμηση για την τελική τριάδα, τοποθετώντας σε αυτή τους Κβαρατσκέλια, Κέιν και Εμπαπέ.

Μετά την ανακοίνωση των 30 υποψηφίων, η διαδικασία περνά στα χέρια μιας διεθνούς επιτροπής εξειδικευμένων δημοσιογράφων. Σε αυτή συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από καθεμία από τις 100 κορυφαίες χώρες της Παγκόσμιας Κατάταξης Ανδρών της FIFA, καθώς και από τις 50 κορυφαίες χώρες της Παγκόσμιας Κατάταξης Γυναικών.

Οι ψηφοφόροι καλούνται να αξιολογήσουν τους υποψήφιους βάσει τριών κριτηρίων: την ατομική τους απόδοση, τα συλλογικά επιτεύγματα και τα τρόπαια που κατέκτησαν, καθώς και το ευ αγωνίζεσθαι εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Κάθε δημοσιογράφος επιλέγει και κατατάσσει δέκα ποδοσφαιριστές από τη λίστα των υποψηφίων. Η πρώτη επιλογή λαμβάνει 15 βαθμούς, ενώ η δέκατη έναν βαθμό, με τους ενδιάμεσους να βαθμολογούνται αντίστοιχα.

Η τελική κατάταξη θα προκύψει από το σύνολο των βαθμών που θα συγκεντρώσει κάθε ποδοσφαιριστής, με εκείνον που θα βρεθεί στην κορυφή να αναδεικνύεται νικητής της Χρυσής Μπάλας.

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