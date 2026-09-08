ΑΕΚ: Θα «σπάσει» την… πράσινη κατάρα του γηπέδου της στο Τσάμπιονς Λιγκ;

Είναι από εκείνα τα inside jokes που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς κανείς να θυμάται πότε ακριβώς ξεκίνησαν. Τα λες στην παρέα, γελάς, λες «αποκλείεται» και μετά από λίγο googl-άρεις για να επιβεβαιώσεις ότι, ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι αλήθεια.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τη ΛΑΣΚ και μαζί την ευκαιρία να ξεκινήσει με νίκη την περιπέτειά της στο Champions League. Μόνο που υπάρχει και ένα μικρό παράπλευρο κίνητρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιο ήταν το τελευταίο ματς του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από 24 χρόνια

Να κάνει την πρώτη εντός έδρας νίκη της ιστορίας της στο Champions League στην Allwyn Arena.

Ναι, η ΑΕΚ έχει κερδίσει αγώνες Champions League ως γηπεδούχος -η μία σε βάρος της τότε πρωταθλήτριας Ευρώπης, Μίλαν- όλους όμως τους είχε κερδίσει στο ΟΑΚΑ. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι σήμερα, το ροζ φύλλο αγώνα... αγνοείται.

Και πού κολλάει ο Παναθηναϊκός στην εξίσωση;

Αν ψάχνεις την τελευταία ελληνική ομάδα που πανηγύρισε νίκη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για το Champions League, θα χρειαστείς... πράσινα γυαλιά.

Flashback στο 1998

Επιστρέφουμε στις 16 Σεπτεμβρίου 1998, τότε που το internet ήταν περίπου επιστημονική φαντασία και ο «ξεσπιτωμένος» Παναθηναϊκός (είχαν συναυλία οι Rolling Stones στο ΟΑΚΑ) υποδεχόταν τη Ντιναμό Κιέβου για την πρώτη αγωνιστική του Champions League στο τότε «Νίκος Γκούμας».

Και δεν μιλάμε για κάποια τυχαία Ντιναμό, καθώς στην ενδεκάδα υπήρχαν ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο Αντρέι Σεφτσένκο και ο Κάχα Καλάτζε. Δηλαδή τρία ονόματα που μετέπειτα έγραψαν τη δική τους ιστορία στο Champions League, με τους δύο τελευταίους να είναι από τις μορφές της σύγχρονης ιστορίας της μεγάλης Μίλαν.

Εκείνη τη βραδιά, η Ντιναμό φρόντισε να κάνει τη βραδιά ακόμη πιο δύσκολη, ανοίγοντας το σκορ με τον Ρεμπρόφ, αλλά μέχρι το φινάλε ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Στο 57’ ο Έρικ Μίκλαντ ισοφάρισε σε 1-1 και στο 69’ ο Νίκος Λυμπερόπουλος έκανε το 2-1, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μια τεράστια νίκη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δανιήλ): Βάντσικ, Αποστολάκης, Μιλόγεβιτς, Ασάνοβιτς, Γκούμας, Βαζέχα (86’ Στράντλι), Μίκλαντ, Βόκολος (69’ Κόλα), Κωνσταντινίδης, Λυμπερόπουλος (94’ Αλεξόπουλος)

Δείτε τα highlights παρακάτω:

28 χρόνια μετά η ιστορία μπορεί να αλλάξει

Απόψε, λοιπόν, η ΛΑΣΚ έρχεται στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα της ευρωπαϊκή περιπέτεια και, αν τα καταφέρει, θα πετύχει κάτι περισσότερο από τρεις βαθμούς.

Θα ξεκολλήσει από πάνω της αυτό το inside joke που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες έχει μια ελαφρώς… πράσινη απόχρωση. Μπορεί λοιπόν η ΑΕΚ να πετάξει την… πράσινη κατάρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια; Της το ευχόμαστε.

Έστω και αν έχουν περάσει, 28 χρόνια…