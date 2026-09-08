Τιμωρήθηκε ο Ντέσερς – Πόσες αγωνιστικές μένει εκτός;

Ανακοινώθηκε η ποινή του Σίριλ Ντέσερς, με τον Νιγηριανό επιθετικό να τιμωρείται με τρεις αγωνιστικές για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο έμπειρος επιθετικός χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη κι έπειτα από παρέμβαση του VAR είδε την άγουσα για τα αποδυτήρια, ενώ από την πλευρά των «πράσινων» αναμένεται να κατατεθεί έφεση.

Το «τριφύλλι» θα υποστηρίξει ότι το χτύπημα δεν ήταν προϊόν βιαιοπραγίας αλλά στιγμιαίας απώθησης με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του.

Η ποινή μπορεί να πέσει μόνο σε μία αγωνιστική, καθώς δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει δύο αγωνιστικές. Ή τρεις ή μία.

Σε περίπτωση που δεν αλλάξει η ποινή τότε ο Ντέσερς θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Κηφισιά (10/9, εντός), Παναιτωλικό (13/9, εντός) και Καλαμάτα (19/10, εκτός).