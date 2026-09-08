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«Μικρότερα τα ποσά για Oυόκαπ από όσα αναφέρθηκαν στην Ελλάδα - Πλήρωσε και ο ίδιος»

Το Basketnews υποστηρίζει πως τα ποσά για τη μετακίνηση Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό στην Ντουμπάι BC δεν είναι όσο μεγάλα αναφέρθηκαν.

«Μικρότερα τα ποσά για Oυόκαπ από όσα αναφέρθηκαν στην Ελλάδα - Πλήρωσε και ο ίδιος»
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Διαφορετική εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα της μετακίνησης του Τόμας Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό στην Ντουμπάι BC παρουσιάζει το «Basketnews», υποστηρίζοντας πως τα ποσά ήταν χαμηλότερα από εκείνα που είχαν αναφερθεί αρχικά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στη χώρα μας, ο Ολυμπιακός θα λάμβανε περίπου 2,3 εκατ. ευρώ ως buy out, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ θα είχε ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατ. ευρώ μεικτά, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια τριών ετών.

Το λιθουανικό Μέσο, ωστόσο, επικαλείται δικές του πηγές που βρίσκονται κοντά στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και δίνει διαφορετικά στοιχεία. Όπως αναφέρει, το ποσό που κατέβαλε η Ντουμπάι BC για την αποδέσμευση του Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό ανέρχεται περίπου σε 1,55 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, περίπου το 50% του buy out καλύφθηκε από τον ίδιο τον παίκτη. Παράλληλα, οι ετήσιες μεικτές απολαβές του στην Ντουμπάι BC φέρονται να ανέρχονται περίπου στα 2,15 εκατ. ευρώ.

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