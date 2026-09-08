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Λάτσιο: Νέα μεγάλη εμφάνιση Μανδά - Η διπλή επέμβαση κόντρα στην Ουντινέζε

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν ξανά κομβικός για τους «λατσιάλι», που έκαναν το «2 στα 2» στη Serie A.

Λάτσιο: Νέα μεγάλη εμφάνιση Μανδά - Η διπλή επέμβαση κόντρα στην Ουντινέζε
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Σημαντική ήταν για ακόμη μία φορά η παρουσία του Χρήστου Μανδά κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να έχει καθοριστική συμβολή στην εκτός έδρας επικράτηση με 2-1 επί της Ουντινέζε.

Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό από τη Μαντόβα στο Κύπελλο, που προκάλεσε αναστάτωση στην ομάδα, οι «λατσιάλι» έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη Serie A. Η Λάτσιο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο των νικών στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ενώ και τα δύο «τρίποντα» έχουν έρθει μακριά από τη Ρώμη.

Στην αναμέτρηση με την Ουντινέζε, η οποία κρίθηκε με ανατροπή για τη Λάτσιο στο φινάλε, ο 25χρονος διεθνής τερματοφύλακας ήταν και πάλι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να μην κατάφερε να κρατήσει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ανέπαφη την εστία του, όμως είχε σημαντικές επεμβάσεις όταν χρειάστηκε.

Η πιο χαρακτηριστική φάση της εμφάνισής του ήρθε μόλις στο 11ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν ακόμη 0-0. Ο Μανδάς απέκρουσε αρχικά το σουτ του Κάλστρομ και στη συνέχεια σταμάτησε με το πόδι την προσπάθεια του Καμαρά. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση η ορατότητά του ήταν περιορισμένη.

Ο Έλληνας γκολκίπερ χρειάστηκε να επέμβει ξανά στη συνέχεια, αποκρούοντας ακόμη ένα μακρινό σουτ του Καμαρά. Η μοναδική φορά που δεν μπόρεσε να αποτρέψει το γκολ ήταν στο 49ο λεπτό, όταν ο Κάλστρομ βρέθηκε απέναντί του σε τετ-α-τετ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι εμφανίσεις του Μανδά στο ξεκίνημα της σεζόν έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη του Τζενάρο Γκατούζο, με τον προπονητή της Λάτσιο να τον έχει βασική επιλογή και να τον εμπιστεύεται απόλυτα.

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