Champions League: Γιόβιτς και Καρέτσας στο εικαστικό της UEFA για τη νέα σεζόν

Η UEFA επέλεξε τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα της Ντόρτμουντ στο κολάζ με τους 36 πρωταγωνιστές της League Phase.

Champions League: Γιόβιτς και Καρέτσας στο εικαστικό της UEFA για τη νέα σεζόν
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Η νέα League Phase του Champions League κάνει απόψε πρεμιέρα, με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να επιστρέφει στις βραδιές της Τρίτης και της Τετάρτης.

Με αφορμή την έναρξη της διοργάνωσης, η UEFA δημιούργησε ένα εικαστικό κολάζ στο οποίο εμφανίζεται ένας ποδοσφαιριστής από καθεμία από τις 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase.

Ανάμεσα στις επιλογές της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές με ελληνικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα της Ντόρτμουντ.

Οι δύο παίκτες τοποθετήθηκαν στο ίδιο εικαστικό με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στο κολάζ βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Χάρι Κέιν, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και ο Μπρούνο Φερνάντες.

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