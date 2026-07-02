· Κηφισιά

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Νούνελι

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τσε Νούνελι.

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Νούνελι
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Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τσε Νούνελι ανακοίνωσε η Κηφισιά, με τον Ολλανδό εξτρέμ να αποχωρεί από τον σύλλογο έπειτα από έξι μήνες παρουσίας.

Ο Νούνελι είχε αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο από τον Πανσερραϊκό και κατέγραψε 12 συμμετοχές με τη φανέλα της αθηναϊκής ομάδας.

Ο 26χρονος εξτρέμ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ουτρέχτης και του Άγιαξ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Βίλεμ και Χέρενφεν, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 για λογαριασμό του Πανσερραϊκού.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Κηφισιά:

“Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Ché Nunnely.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου και για τη συμβολή του στην εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League το 2025/26.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

https://www.instagram.com/p/DaSk5Ews9Uk/
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