Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια η Ειρήνη Νίνου

Η διεθνής περιφερειακή Ειρήνη Νίνου υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ειρήνη Νίνου. Η διεθνής περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Ειρήνης Νίνου:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συνεχίζω στον Ολυμπιακό! Οι στόχοι για του χρόνου παραμένουν οι ίδιοι... Θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης και είμαι έτοιμη να προσφέρω κα εγώ, με τον δικό μου τρόπο, όσο περισσότερο μπορώ, για να τα καταφέρουμε».