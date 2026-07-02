· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια η Ειρήνη Νίνου

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ειρήνη Νίνου.

Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια η Ειρήνη Νίνου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διεθνής περιφερειακή Ειρήνη Νίνου υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ειρήνη Νίνου. Η διεθνής περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Ειρήνης Νίνου:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συνεχίζω στον Ολυμπιακό! Οι στόχοι για του χρόνου παραμένουν οι ίδιοι... Θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης και είμαι έτοιμη να προσφέρω κα εγώ, με τον δικό μου τρόπο, όσο περισσότερο μπορώ, για να τα καταφέρουμε».

COMMENTS
LATEST NEWS
01:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ ο Θανάσης Τριανταφύλλου

23:57 MUNDIAL

Ισπανία - Αυστρία 3-0: Απόλυτη κυριαρχία κι άνετη πρόκριση στους «16» - Δείτε τα γκολ

23:41 MUNDIAL

Ισπανία - Αυστρία: Ογιαρθάμπαλ και Πόρο δίνουν ισχυρό προβάδισμα στους Ίβηρες (video)

23:35 MUNDOBASKET

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Με κορυφαίο τον Οσμάν η Τουρκία έκανε το 5 στα 5

23:17 MUNDOBASKET

Σαρωτικός ο Μπάντιο με τη Σενεγάλη - Τι έκανε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού

23:11 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια η Ειρήνη Νίνου

22:42 SUPER LEAGUE

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Νούνελι

22:41 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Φουλάρει για Χατζηδιάκο - «Επαφές με την Κοπεγχάγη για τη μεταγραφή»

22:13 SUPER LEAGUE

Άρης: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Γιαννιώτας

21:50 MUNDIAL

LIVE: Ισπανία - Αυστρία

21:29 MUNDOBASKET

Ξέσπασε ο Σπανούλης μετά το κάζο της Εθνικής: «Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας»

21:20 GREEK BASKET LEAGUE

Ντιμιτρίεβιτς: «Ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας