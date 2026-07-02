Ισπανία - Αυστρία 3-0: Απόλυτη κυριαρχία κι άνετη πρόκριση στους «16» - Δείτε τα γκολ

Η Ισπανία δεν ζορίστηκε σε κανένα σημείο του αγώνα κόντρα στην Αυστρία και με δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ (από δύο ασίστ του Κουκουρέγια) κι ένα ακόμα του Πόρο, επικράτησε 3-0 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Ισπανία - Αυστρία 3-0: Απόλυτη κυριαρχία κι άνετη πρόκριση στους «16» - Δείτε τα γκολ
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Η Ισπανία έκανε μια ολοκληρωτική εμφάνιση και προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με το 3-0 επί της Αυστρίας στο Λος Άντζελες παρουσία 70.000 θεατών, η «Ρόχα» πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου περιμένει την Πορτογαλία ή την Κροατία το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στο Ντάλας.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε κυριάρχησε ολοκληρωτικά στα περίπου 100 λεπτά της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκε καθόλου.

Άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38΄ μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) ο Μπαένα με απευθείας φάουλ «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι, στο «ριμπάουντ» πήγε πρώτος ο Γιαμάλ αλλά ο Αλ. Σλάγκερ τον νίκησε και κράτησε τους Αυστριακούς στο παιχνίδι.

Αυτό διήρκεσε μέχρι το 66΄, όταν ο Άλεξ Μπαένα κινήθηκε από αριστερά, σέντραρε στη «καρδιά» της άμυνας και ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ του με την εθνική Ισπανίας.

Στο 84΄ ο Αλάμπα σταμάτησε πάνω στη γραμμή το σουτ του Γιαμάλ, στερώντας την ευκαιρία από το wonderkid της Μπαρτσελόνα να σκοράρει λίγο πριν αντικασταθεί. Και στο 89΄ ο κορυφαίος Κουκουρέγια έβγαλε δεύτερη ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ ο οποίος πλάσαρε τον Σλάγκερ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (90+3΄ Πουμπίλ), Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι (90+3΄ Φαμπιάν Ρουίθ), Γιαμάλ (85΄ Γκάβι), Όλμο (71΄ Μερίνο), Μπαένα (71΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ραλφ Ράγκνιγκ): Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος (85΄ Πρας), Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ (46΄ Γκρίλιτς), Ξάβερ Σλάγκερ (46΄ Τσουκουεμέκα), Σμιντ (60΄ Κάλαϊτιτς), Βάνερ, Σάμπιτζερ, Γκρέγκοριτς (60΄ Αρναούτοβιτς)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Το 1-0:

Το 2-0:

To 3-0:

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