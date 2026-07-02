Ρουμάνια - Ελλάδα 73-66: Κάζο από τους ουραγούς για την Εθνική του Σπανούλη

Η Εθνική Ελλάδας ήταν ανώτερη από τη Ρουμανία, αλλά στα τελευταία 5 λεπτά τα έκανε όλα λάθος και παρότι βρέθηκε στο +14 (44-58) «αυτοκτόνησε» και γνώρισε την 2η ήττα της (73-66) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κινδυνεύει να αποκλειστεί από την επόμενη φάση (μπορεί να την πάρει και απόψε, αν η Πορτογαλία κερδίσει το Μαυροβούνιο αργότερα), αλλά έχασε την ευκαιρία να πάει στις 5 νίκες, καθώς μεταφέρει τα αποτέλεσματα στη δεύτερη φάση των προκριματικών.

Η Εθνική Ελλάδας ήταν σοβαρή για 30 λεπτά, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο και ειδικά μετά το 35' έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να επιτρέψει στους Ρουμάνους να κάνουν την ανατροπή και να φτάσουν σε μια ανέλπιστη νίκη.

Η ελληνική ομάδα, που είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 3-2, επιστρέφει στην Αθήνα και την Κυριακή (5/7) θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στη Sunel Arena, στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η εξέλιξη του ματς

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να «χτίσει» διαφορά ασφαλείας στο πρώτο ημίχρονο. Με πρωταγωνιστές τους Λαρεντζάκη και Χαραλαμπόπουλο προηγήθηκε ακόμη και με έξι πόντους (26-32 στο 17΄), για να κλείσει το πρώτο μέρος στο +3 (35-38 στο 20΄).

Στην τρίτη περίοδο το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε την απόδοσή του και έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (42-52 στο 26΄), ενώ με τα τρίποντα των Λαρεντζάκη και Μήτρου-Λονγκ ξέφυγε με 58-44 στο 28΄ , διατηρώντας τον έλεγχο έως το τέλος του δεκαλέπτου (51-58).

Η εικόνα άλλαξε πλήρως στην τελευταία περίοδο. Παρά το γεγονός ότι ο Λαρεντζάκης διαμόρφωσε το 61-51 στις αρχές του δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ελληνικής ομάδας και, με «όπλο» την άμυνα και τα εύστοχα περιφερειακά σουτ, επέστρεψαν στο παιχνίδι. Ο Ράσελ ισοφάρισε σε 64-64, ο Ματσιούκα έδωσε προβάδισμα στη Ρουμανία με τρίποντο και οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα έως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 73-66.

Δεκάλεπτα: 16-18, 35-38, 51-58, 73-66.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Σίλβανσαν): Σομασέσκου 2, Τοχατάν 13 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Ράσελ 20 (4/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντικουλέσκου 4, Νίστορ, Κούτι 5 (1), Νικολάσκου 3 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκράσου 3 (1), Κάτε 8 (6 ριμπάουντ), Ούτα 6 (9 ριμπάουντ), Ματσιούκα 9 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 16 (4/9 τρίποντα), Μωραΐτης, Τολιόπουλος 6 (0/2 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Κακλαμανάκης 2 (4 ριμπάουντ), Χαραλαμπόπουλος 13 (3/7 τρίποντα), Παπανικολάου 10 (2/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κουζέλογλου 2, Τσαλμπούρης 3, Μήτρου-Λονγκ 12 (4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.

Οι τρεις πρώτες ομάδες του Α και του Β ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Ι, οι τρεις πρώτες ομάδες του C και του D ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο J, οι τρεις πρώτες ομάδες του E και F ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Κ και οι τρεις πρώτες ομάδες του G και του H ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο L.

Αν η Ελλάδα προκριθεί, λοιπόν, στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.