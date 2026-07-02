Ξέσπασε ο Σπανούλης μετά το κάζο της Εθνικής: «Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας»

Με κάκιστη εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ελλάδα υπέστη κάζο από την ουραγό Ρουμανία στην προκριματική φάση του World Cup 2027.

Μετά το παιχνίδι, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε εκνευρισμένος από όσα είδε στο παρκέ από τους παίκτες του και ξέσπασε:

«Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο, όμως μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, κάποιοι σαν να ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, δεν είχαμε σκληράδα. Δεν αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μου και την ομάδα η εικόνα στο τέλος.

Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία. Εκτιμώ την προσπάθεια όλων των παιδιών, που είναι εδώ, όμως έχουμε ελλείψεις. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και με την εικόνα μας στο τελευταίο δεκάλεπτο» ανέφερε ο Σπανούλης.