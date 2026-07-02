Η Ισπανία προηγήθηκε 2-0 κόντρα στην Αυστρία για τους «32» του Μουντιάλ 2026.

Στο 36ο λεπτό του αγώνα κόντρα στην Αυστρία για τους «32» του Μουντιάλ 2026, η Ισπανία πήρε προβάδισμα στο σκορ.

Ο Κουκουρέγια έκανε συρτό γύρισμα από αριστερά μέσα στην περιοχή και βρήκε τον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση για το 1-0.



Στο 66ο λεπτό του αγώνα η Ισπανία βρήκε και δεύτερο γκολ κι έβαλε γερές βάσεις πρόκρισης.

Ο Αλεξ Μπαένα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο προωθημένος Πέδρο Πόρο με κεφαλιά νίκησε τον Σλάγκερ κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.