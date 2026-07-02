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Σαρωτικός ο Μπάντιο με τη Σενεγάλη - Τι έκανε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού

Ο Μπράνκου Μπάντιο οδήγησε τη Σενεγάλη στη νίκη επί της Ακτής Ελεφαντοστού και την πρωτιά στον Β' όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ. 

Ηλίας Λαλιώτης

Σαρωτικός ο Μπάντιο με τη Σενεγάλη - Τι έκανε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού
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Ο Μπράνκου Μπάντιο θα είναι το δεύτερο φετινό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, καθώς τις επόμενες μέρες αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο 27χρονος γκαρντ έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη με 85-72 επί της Ακτής Ελεφαντοστού, που έφερε το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στην κορυφή του Β ομίλου.

Ο Μπάντιο ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου μετρώντας 23 πόντους με 8/12 σουτ (4/4 δίποντα και 4/8 τρίποντα), μαζί με 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, αλλά και 8 λάθη, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

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