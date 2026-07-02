Ντιμιτρίεβιτς: «Ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες μαζί»

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσιες ως παίκτης του Άρη στην επίσημη ιστοσελίδα των «κιτρινόμαυρων», στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντιμιτρίεβιτς:

«Είμαι σίγουρα ενθουσιασμένος. Έρχομαι σε έναν σύλλογο-θρύλο και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνει. Είναι ένα μέρος όπου ένιωσα από την αρχή ότι με ήθελαν και με εκτιμούσαν», ανέφερε αρχικά.

Ο Άρης έχει μπει στην εποχή του Βασίλη Σπανούλη, και ο διεθνής γκαρντ επισημαίνει τον ρόλο που έπαιξε αυτό στην απόφασή του να φορέσει τα κιτρινόμαυρα.

«Είναι πράγματι μια νέα εποχή και ελπίζω ότι θα είναι πολύ πετυχημένη. Για μένα, ένας από τους κύριους λόγους που υπέγραψα στον ΑΡΗ ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Μου εξήγησε το νέο πρότζεκτ, τον ρόλο μου σε αυτό και, όπως είπα, βλέπω σπουδαίες στιγμές μπροστά μας. Ο στόχος είναι να νικάμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε και να έχουμε τη νοοτροπία ότι πάμε εκεί για να κερδίσουμε».

Ο Ντιμιτρίγιεβιτς διαθέτει εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Τι πρέπει να περιμένουν οι φίλαθλοι από εκείνον;

«Εμπειρία και ηγεσία. Θέλω μόνο να νικάω, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα και θέλω να συνεισφέρω ώστε η ομάδα να το πετύχει αυτό».

Ο νέος παίκτης του Άρη ήταν συμπαίκτης με τον νυν Γενικό Διευθυντή του συλλόγου, Νίκο Ζήση, τη σεζόν 2019-20 στην Μπανταλόνα και έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

«Ο Νίκος ήταν ένας σπουδαίος μέντορας στην καριέρα μου. Περάσαμε μόνο έξι μήνες ως συμπαίκτες στην Μπανταλόνα, αλλά καταφέραμε να χτίσουμε μια εξαιρετική σχέση που άντεξε στον χρόνο. Το εκτιμώ πολύ αυτό. Τώρα, θα δουλέψουμε μαζί με μια νέα ιδιότητα, κάτι που θα έλεγα ότι κλείνει τον κύκλο. Σίγουρα, ένας σημαντικός λόγος που αποφάσισα να έρθω στον Άρη είναι η παρουσία του Νίκου, τον οποίο γνωρίζω και εμπιστεύομαι απόλυτα».

Τέλος, στέλνει το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Άρη.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά σας. Γνωρίζω τη δίψα και τον ενθουσιασμό που έχετε για την ερχόμενη σεζόν και ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες μαζί».