Ισπανία - Αυστρία: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Βασικός ο Γιαμάλ

Στη φάση των νοκ-άουτ του Μουντιάλ ρίχνονται Ισπανία και Αυστρία, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο το εισιτήριο για τους «16».

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι αρχικές ενδεκάδες των Ντε Λα Φουέντε και Ρανγκνικ για την αναμέτρηση.

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Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

Αυστρία: Σλάγκερ, Πος, Ντάνσο, Αλάμπα, Λάιμερ, Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτζερ, Γκρέγκοριτς