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Ισπανία - Αυστρία: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Βασικός ο Γιαμάλ

Δείτε τις επιλογές Αυστρίας και Ισπανίας για την μεταξύ τους μάχη στον γύρο των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ισπανία - Αυστρία: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Βασικός ο Γιαμάλ
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Στη φάση των νοκ-άουτ του Μουντιάλ ρίχνονται Ισπανία και Αυστρία, με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο το εισιτήριο για τους «16».

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι αρχικές ενδεκάδες των Ντε Λα Φουέντε και Ρανγκνικ για την αναμέτρηση.

Δείτε LIVE τον αγώνα ΕΔΩ

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

Αυστρία: Σλάγκερ, Πος, Ντάνσο, Αλάμπα, Λάιμερ, Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτζερ, Γκρέγκοριτς

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