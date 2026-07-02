Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Με κορυφαίο τον Οσμάν η Τουρκία έκανε το 5 στα 5

Η Εθνική Τουρκίας ολοκλήρωσε αήττητη την πρώτη φάση των προκριματικών του World Cup 2027, καθώς έκανε το 5/5 επικρατώντας εκτός έδρας της Βοσνίας με 82-75.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δυσκολεύτηκε αλλά με κορυφαίο τον Τζέντι Οσμάν έφτασαν στη νίκη και την πρωτιά του ομίλους, μεταφέροντας τις 5 νίκες και στην επόμενη φάση, έχοντας πλέον σχεδόν σίγουρη την πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει στο Κατάρ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double, έχοντας 15 πόντους (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/9 βολές) και 11 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ της Τουρκίας ήταν ο Χαζέρ με 16 πόντους, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 14 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ. Ως νατουραλιζέ χρησιμοποιήθηκε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος σταμάτησε στους 10 πόντους.

Δεκάλεπτα: 18-17, 39-34, 57-59, 75-82