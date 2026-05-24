Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Πρωταθλητής Ευρώπης κόντρα στη... μισή «Βασίλισσα»

Ο Ολυμπιακός έσπασε την... κατάρα της Euroleague, καθώς έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, αφού πρώτα είχε τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου. Ωστόσο, για να το καταφέρει αυτό το «συγκρότημα» του Πειραιά χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια απέναντι στην... μισή Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» παρουσιάστηκε στο Euroleague Final Four 2026 χωρίς δύο βασικά της στελέχη, τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, ενώ στον ισπανικό «εμφύλιο» απέναντι στην Βαλένθια αναγκάστηκε να χάσει και τον Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος λεπτά πριν το τέλος, αποχώρησε με σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Ακόμα κι έτσι, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο απέδειξε γιατί βρίσκεται στην πρώτη θέση των ομάδων της Ευρώπης με τους περισσότερους τίτλους, μια και πάλεψε με απίστευτη ένταση, δεν επέτρεψε ποτέ στον Ολυμπιακό να... εκμεταλλευτεί το «πλεονέκτημά» του, αλλά στο τέλος δεν... άντεξε την πίεση των Πειραιωτών, αλλά και κάποιες αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία.

Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο τίτλος του Euroleague Final Four 2026 να καταλήξει στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έφτασαν στις 4 κατακτήσεις και πρώτη έπειτα από 13 χρόνια, σε τελικό και πάλι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

«Καυτός» Λάιλς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης να τρέχει περισσότερο στο glass floor και με επιθετικές «αιχμές» τους Χεζόνια και Λάιλς πήρε από την αρχή το προβάδισμα και ήλεγξε τον ρυθμό. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που έδωσε τις λύσεις στα σημεία που η μπάλα «έκαιγε», ενώ από την άλλη, ο Λάιλς ήταν ο πρωταγωνιστής στο επιθετικό κομμάτι με μερικά σημαντικά τρίποντα.

Από την άλλη, οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό να βάλουν την μπάλα στην ρακέτα και να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα που είχαν πριν το τζάμπολ. Μάλιστα, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ είχαν σημειώσει μόλις επτά πόντους, μαζί, με αποτέλεσμα η «Βασίλισσα» να έχει τον πρώτο λόγο, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +7 (26-19).

Αντίδραση με Φουρνιέ

Με την εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου, η διαφορά έφτασε στο +10 (29-19) με το τρίποντο του Αμπάλδε, αλλά σιγά σιγά οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ροκανίσουν τη διαφορά, με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος άσος βρήκε μερικά μεγάλα σουτ και με τη… βοήθεια του Άλεκ Πίτερς έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (38-36) 2:21 πριν το ημίχρονο, το οποίο έκλεισε 46-44 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Πάντως, στα… αξιοσημείωτα του παιχνιδιού είναι πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρέθηκε ούτε μία φορά στην γραμμή της… φιλανθρωπίας, παρά τα επτά φάουλ που κέρδισε κόντρα στους Πειραιώτες, οι οποίοι από την άλλη εκτέλεσαν 9 στο πρώτο μέρος.

Ένταση και αντίδραση

Αρκετά έντονο ήταν και η αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός «χτύπησε» πρώτος με τον ΜακΚίσικ, αλλά οι Χεζόνια και Αμπάλδε έφεραν το ματς στα ίσια (49-49) και 6:30 πριν το τέλος της περιόδου, η «Βασίλισσα» πήρε τις πρώτες βολές με τον Φακούντο Καμπάτσο. Πάντως, ο Αργεντίνος ήταν εκ των «πρωταγωνιστών» στιγμής έντασης μαζί με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, με τους δύο παίκτες να… μοιράζονται από μία τεχνική ποινή.

Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι της και κατάφερε να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (65-61), ελέω φόλοου του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο τέλος του χρόνου.

Δεν μπόρεσε να... επιστρέψει

Με τρίποντο του Φουρνιέ μπήκε ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο, μειώνοντας σε 64-65, όμως ο Τζόσεφ απάντησε άμεσα με νέο σουτ από τα 6,75μ. για το 67-65. Ο Μαλεντόν κράτησε τη Ρεάλ κοντά με μεγάλο τρίποντο και συνολικά πολύ καλή παρουσία, ενώ ο Βεζένκοφ έδωσε ξανά προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (70-69).

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο σκορ. Ο Χεζόνια και ο Ντεκ κρατούσαν τη Ρεάλ μέσα στο ματς, όμως ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ έβρισκαν σημαντικές λύσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε κρίσιμο καλάθι για το 76-73, ενώ λίγο αργότερα ο Πίτερς διαμόρφωσε το 80-77.

Η Ρεάλ ισοφάρισε σε 80-80 με μακρινό τρίποντο του Χεζόνια, αλλά ο Ταϊρίκ Τζόουνς απάντησε άμεσα με κάρφωμα μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία, με τον Ουόκαπ και τον Φουρνιέ να είναι εύστοχοι από τη γραμμή των βολών, όπου βρέθηκαν με μεγάλη ευκολία και να «κλειδώνουν» τη νίκη.

Παρά την προσπάθεια της Ρεάλ να επιστρέψει στο τέλος, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο, με τον Πίτερς να βάζει τις τελευταίες βολές για το τελικό 92-85, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85