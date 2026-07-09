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Μουντιάλ 2026: Ποινή δύο αγωνιστικών στον Κουάνσα

Η FIFA αποφάσισε την επιβολή ποινής δύο αγωνιστικών στον Τζάρελ Κουάνσα για την αποβολή του στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μουντιάλ 2026: Ποινή δύο αγωνιστικών στον Κουάνσα
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Ο Τζάρελ Κουάνσα αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 57ο λεπτό του αγώνα Αγγλία - Μεξικό στο Μουντιάλ 2026, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να αφήσει την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δεν προχώρησε σε κατάθεση έφεσης προς τη FIFA, με την παγκόσμια ομοσπονδία να επιβάλλει τελικά την ποινή των δύο αγωνιστικών.

Ως εκ τούτου, ο 23χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός θα απουσιάσει από τον προημιτελικό της πατρίδας του απέναντι στη Νορβηγία (12/07, 00:00), ενώ σε περίπτωση πρόκρισης των «Τριών Λιονταριών» θα χάσει και τον ημιτελικό της διοργάνωσης (15/07, 22:00).

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