Μουντιάλ 2026: Ποινή δύο αγωνιστικών στον Κουάνσα

Ο Τζάρελ Κουάνσα αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 57ο λεπτό του αγώνα Αγγλία - Μεξικό στο Μουντιάλ 2026, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να αφήσει την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δεν προχώρησε σε κατάθεση έφεσης προς τη FIFA, με την παγκόσμια ομοσπονδία να επιβάλλει τελικά την ποινή των δύο αγωνιστικών.

Ως εκ τούτου, ο 23χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός θα απουσιάσει από τον προημιτελικό της πατρίδας του απέναντι στη Νορβηγία (12/07, 00:00), ενώ σε περίπτωση πρόκρισης των «Τριών Λιονταριών» θα χάσει και τον ημιτελικό της διοργάνωσης (15/07, 22:00).