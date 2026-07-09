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Ολυμπιακός: Πάνω από 18 εκατ. ευρώ η προσφορά της Κάνσας Σίτι για τον Αντρέ Λουίς

Κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Αντρέ Λουίς, καθώς η Κάνσας Σίτι δίνει περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ για τον Βραζιλιάνο.

Ολυμπιακός: Πάνω από 18 εκατ. ευρώ η προσφορά της Κάνσας Σίτι για τον Αντρέ Λουίς
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Ο Αντρέ Λουίς βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδό του από τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δεχθεί μία υψηλή πρόταση από την Κάνσας Σίτι του MLS για την παραχώρησή του.

Η αμερικανική ομάδα κατέθεσε προσφορά που ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό και οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Αντρέ Λουίς αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2026, προερχόμενος από τη Ρίο Άβε, ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων ήταν η Μπενφίκα, η Γουλβς και ομάδες από τη Ρωσία.

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