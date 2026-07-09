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ΟΦΗ: Ανακοινώθηκε ο Χρίστος Σιέλης

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρίστο Σιέλη.

ΟΦΗ: Ανακοινώθηκε ο Χρίστος Σιέλης
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Ο ΟΦΗ συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην οποία θα επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Χρίστου Σιέλη, μετά την προσθήκη του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ενισχύοντας την αμυντική τους γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός (1,86 μ.) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον ΟΦΗ. Ο Σιέλης προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του Παναιτωλικού, όπου κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Χρίστου Σιέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας δυο ετών.

Ο 26χρονος αμυντικός, γεννημένος στην Κύπρο στις 2 Φεβρουαρίου 2000, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, μεταξύ των οποίων αυτή της Arsenal.

Έχει φορέσει τα χρώματα των ΑΠΟΕΛ (35 συμμετοχές, εκ των οποίων οι τρεις στην προκριματική φάση του Europa League) και Levski Sofia (13 συμμετοχές), ενώ τον Ιανουάριο του 2022 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου ΝΠΣ (62 συμμετοχές).

Τελευταίος, χρονικά, σταθμός της καριέρας του, όπου αγωνίστηκε τα τελευταία δυο χρόνια, ήταν ο Παναιτωλικός (60 συμμετοχές).

Μετρά 14 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών της Κύπρου, έχοντας χριστεί διεθνής και με τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.

Χρίστο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ».

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