ΟΦΗ: Επίσημο του Μπουχαλάκη

Στην Κρήτη για χάρη του Κυππελούχου ΟΦΗ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, με τον «Όμιλο» να κάνει γνωστή τη συμφωνία με τον 33χρονο αμυντικό χαφ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Την περσινή σεζόν ο Μπουχαλάκης αγωνίστηκε με τα χρώματα του Παναιτωλικού, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές ένα γκολ και μια ασίστ.

Θυμίζουμε πως ο Μπουχαλάκης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Εργοτέλη και επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στο νησί της Κρήτης, αυτή τη φορά για χάρη των «ασπρόμαυρων».

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Με καταγωγή από την Κρήτη, ο έμπειρος μέσος, με μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (61 συμμετοχές σε Champions League & Europa League), γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Εργοτέλη.

Το 2013 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο στέφθηκε έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, συμμετέχοντας σε συνολικά 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τα χρώματα της Nottingham Forest (25 συμμετοχές), στην Τουρκία με την Konyaspor (12 συμμετοχές) και στη Γερμανία με τη Hertha (37 συμμετοχές).

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναιτωλικού, με τον οποίο κατέγραψε 34 συμμετοχές.

Μετρά 47 εμφανίσεις με την Εθνική Ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ανδρέα, καλώς ήρθες ξανά στην Κρήτη! Καλώς ήρθες στο σπίτι σου και στην οικογένεια του ΟΦΗ!